kontexbusiness

Создам Вам эффективную компанию контекстной рекламы, с гарантией результата. Без предоплаты!
Предлагаю:
Создам Вам эффективную компанию контекстной рекламы, с гарантией результата. Без предоплаты!
Вы получаете:
Постоянный поток потенциальный клиентов на сайт}
Минимальная стоимость клика, с экономией вашего бюджета}
Бесплатное ведение компании 3 недели}
Работаю до максимального результата, с полной ответственностью клиенту. Создам и настрою Вашу рекламу, как можно эффективнее.
Моя главная цель: настроить рекламу так, чтобы вы получили максимум результата, а мне оставили хороший отзыв.
Контекстная реклама от 2900 руб
Действие аккаунта приостановлено!