kontext_anna

Настройка контекста Google/Яндекс + отслеживание целей рекламы. Опыт 9 лет.
С 2013 г и по сегодня Сертифицированный специалист по контекстной, медийной и мобильной рекламе в Google AdWords. Яндекс Директ
Опыт работы 9 лет: Сео- специалист, копирайтер, специалист по контекстной рекламе. Возглавляла отдел интернет маркетинга в веб-студии.
Сейчас в декрете. Но это только добавляет организованности в работе. Веду только контекст, для сосредоточения всех знаний и сил в одной сфере.
Как ведется Контекстная реклама:
- веду по Украине, России (частично по другим странам - опыт настроек Италия, Румыния, Польша, Беларусь)
- делаю подробную разбивку ключевых слов по смысловым группам
- учет по времени показа, дням, распределения показа во времени, частоты показа 1 пользователю
- настройка целей в Аналитике и Метрике, в частности и через Google TAG Менеджер (с помощью вашего программиста для внедрений спец. кода в ваш сайт. В некоторых стандартных СMS выполню сама)
- есть прямая поддержка менеджеров для агентств и от Яндекс и от Google
- подбор минус слов, во избежание нерелевантных показов
- Сроки проговариваются при получении задания и четко Соблюдаются.
Как правило ср.рекламная кампания настраивается 3-5 рабочих дней.
- Выдаю вам админ. права и вы или сами ведете рекламу далее или я ежемесячно ее поддерживаю с комиссией 10% от бюджета.
- Слова настраиваются в разных соответствиях (широкое, точное, фразовое) - что снижает стоимость рекламы и дает больше посещений
- Пользуюсь автоподстановкой Гугл чтобы получить заголовки и тексты объявлений в точности приближенными к запросам пользователя
- Под каждую смысловую группу настройка индивидуальных расширение, уточнений, номеров и т.д.
- Отдельная проработанная настройка кампаний для контекста, ремаркетинга, КМС
- правильное сопоставление целей рекламы/бюджета/рентабельности
- рекомендации по улучшению посадочных страниц для увеличения конверсий/звонков
- составление рекламных объявлений с акцентом на главное, что выделит среди конкурентов
- знаю тонкие моменты и по СЕО и по разработке и по рекламе - поэтому все делается профессионально
- проконсультирую что еще можно сделать для увеличения охвата рекламы - развитие по максимуму.