kontext_anna

Настройка контекста Google/Яндекс + отслеживание целей рекламы. Опыт 9 лет.

С 2013 г и по сегодня Сертифицированный специалист по контекстной, медийной и мобильной рекламе в Google AdWords. Яндекс Директ

Опыт работы 9 лет: Сео- специалист, копирайтер, специалист по контекстной рекламе. Возглавляла отдел интернет маркетинга в веб-студии.

Сейчас в декрете. Но это только добавляет организованности в работе. Веду только контекст, для сосредоточения всех знаний и сил в одной сфере.

Как ведется Контекстная реклама:

веду по Украине, России (частично по другим странам - опыт настроек Италия, Румыния, Польша, Беларусь)

(частично по другим странам - опыт настроек Италия, Румыния, Польша, Беларусь) делаю подробную разбивку ключевых слов по смысловым группам

по смысловым группам учет по времени показа , дням, распределения показа во времени, частоты показа 1 пользователю

, дням, распределения показа во времени, частоты показа 1 пользователю настройка целей в Аналитике и Метрике, в частности и через Google TAG Менеджер (с помощью вашего программиста для внедрений спец. кода в ваш сайт. В некоторых стандартных СMS выполню сама)

в Аналитике и Метрике, в частности и через Google TAG Менеджер (с помощью вашего программиста для внедрений спец. кода в ваш сайт. В некоторых стандартных СMS выполню сама) есть прямая поддержка менеджеров для агентств и от Яндекс и от Google

и от Яндекс и от Google подбор минус слов, во избежание нерелевантных показов

Сроки проговариваются при получении задания и четко Соблюдаются. Как правило ср.рекламная кампания настраивается 3-5 рабочих дней .

проговариваются при получении задания и четко Соблюдаются. Выдаю вам админ. права и вы или сами ведете рекламу далее или я ежемесячно ее поддерживаю с комиссией 10% от бюджета.

Слова настраиваются в разных соответствиях (широкое, точное, фразовое) - что снижает стоимость рекламы и дает больше посещений

Пользуюсь автоподстановкой Гугл чтобы получить заголовки и тексты объявлений в точности приближенными к запросам пользователя

Под каждую смысловую группу настройка индивидуальных расширение, уточнений, номеров и т.д.

Отдельная проработанная настройка кампаний для контекста, ремаркетинга, КМС