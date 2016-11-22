kontext_anna

Анна Сухойван kontext_anna

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Настройка контекста Google/Яндекс + отслеживание целей рекламы. Опыт 9 лет.

С 2013 г и по сегодня Сертифицированный специалист по контекстной, медийной и мобильной рекламе в Google AdWords. Яндекс Директ

Опыт работы 9 лет:  Сео- специалист, копирайтер, специалист по контекстной рекламе. Возглавляла отдел интернет маркетинга в веб-студии. 

Сейчас в декрете. Но это только добавляет организованности в работе. Веду только контекст, для сосредоточения всех знаний и сил в одной сфере.

Как ведется Контекстная реклама:

  • веду по Украине, России (частично по другим странам - опыт настроек Италия, Румыния, Польша, Беларусь)
  • делаю подробную разбивку ключевых слов по смысловым группам
  • учет по времени показа, дням, распределения показа во времени, частоты показа 1 пользователю
  • настройка целей в Аналитике и Метрике, в частности и через Google TAG Менеджер (с помощью вашего программиста для внедрений спец. кода в ваш сайт. В некоторых стандартных СMS выполню сама)
  • есть прямая поддержка менеджеров для агентств и от Яндекс и от Google
  • подбор минус слов, во избежание нерелевантных показов
  • Сроки проговариваются при получении задания и четко Соблюдаются.

    Как правило ср.рекламная кампания настраивается 3-5 рабочих дней.

  • Выдаю вам админ. права и вы или сами ведете рекламу далее или я ежемесячно ее поддерживаю с комиссией 10% от бюджета.

В частности в Google Adwords:

  • Слова настраиваются в разных соответствиях (широкое, точное, фразовое) - что снижает стоимость рекламы и дает больше посещений
  • Пользуюсь автоподстановкой Гугл чтобы получить заголовки и тексты объявлений в точности приближенными к запросам пользователя
  • Под каждую смысловую группу настройка индивидуальных расширение, уточнений, номеров и т.д.
  • Отдельная проработанная настройка кампаний для контекста, ремаркетинга, КМС
Мой опыт работы даст Вашему проекту:

  • правильное сопоставление целей рекламы/бюджета/рентабельности
  • рекомендации по улучшению посадочных страниц для увеличения конверсий/звонков
  • составление рекламных объявлений с акцентом на главное, что выделит среди конкурентов
  • знаю тонкие моменты и по СЕО и по разработке и по рекламе - поэтому все делается профессионально
  • проконсультирую что еще можно сделать для увеличения охвата рекламы - развитие по максимуму.