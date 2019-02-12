kontextreklamard

Дмитрий kontextreklamardkontextreklamard
44 годаУкраина/Краматорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Меня зовут Дмитрий. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Google Ads(Google Adwords). Вы, как любой предприниматель естественно хотите развивать свой бизнес и приумножать свои доходы. А без интернет рекламы сейчас вряд ли пробиться на конкурентном рынке. Почему мне можно доверять? Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе Google Ads 1.0”,от школы “Profi internet”. Усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.Оказываю услуги:
- Провожу аудит сайта
- Провожу аудит рекламных кампаний
- Создаю рекламные кампании Google Ads(Google Adwords) на поиске и КМС
- Провожу оптимизацию рекламных кампаний