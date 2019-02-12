kontextreklamard

Меня зовут Дмитрий. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Google Ads(Google Adwords). Вы, как любой предприниматель естественно хотите развивать свой бизнес и приумножать свои доходы. А без интернет рекламы сейчас вряд ли пробиться на конкурентном рынке. Почему мне можно доверять? Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе Google Ads 1.0”,от школы “Profi internet”. Усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.Оказываю услуги:

Провожу аудит сайта

Провожу аудит рекламных кампаний

Создаю рекламные кампании Google Ads(Google Adwords) на поиске и КМС

Провожу оптимизацию рекламных кампаний

К каждому клиенту индивидуальный подход.Ранее работал на других фриланс биржах имею большой опыт работы с клиентами.Имею высшее образование Инженер механикПостоянно развиваюсь в области контекстной рекламы.Обращайтесь обсудим детали Вашего финансового успеха!