Работаю в сфере дизайна уже больше 7 лет. Я работал штатным дизайнером с такими серьезными итернет-проектами как Известия, турниры и мероприятия Федерации тенниса России, Агентство стратегических инициатив, Инком недвижимость, а также удаленно с такими организациями как Паралимпийский комитет РФ, mail.ru, Объединенный резервный банк (ОРБ) и тд.
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Портфолио
- Редизайн логотипа интернет-магазина Спорт-мастер339 просмотров
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