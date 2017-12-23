Работаю в сфере дизайна уже больше 7 лет. Я работал штатным дизайнером с такими серьезными итернет-проектами как Известия, турниры и мероприятия Федерации тенниса России, Агентство стратегических инициатив, Инком недвижимость, а также удаленно с такими организациями как Паралимпийский комитет РФ, mail.ru, Объединенный резервный банк (ОРБ) и тд.