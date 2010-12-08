Переводы (англ., испанский), рерайт текстов - качество по доступной цене

Здравствуйте!

О себе и своих услугах:

Я - квалифицированный переводчик (англ.испанск.), магистр английской филологии - предлагаю свои услуги по следующим направлениям:

ПЕРЕВОДЫ: качественные переводы любой категории. Опыт работы с переводами- 3 года.

Предпочтение отдается текстам финансовой и строительной тематики. Возможны переводы художественных текстов (проза и стихотв.).

КОПИРАЙТИНГ/РЕРАЙТИНГ: начинаю осваивать данную сферу деятельности. Обладаю высокой степенью креативности, грамотной речью, легким слогом. Как начинающий специалист приложу максимум усилий для создания высококачественных текстов в соответствии с требованиями заказчика.

Для совершенствования навыков готова выполнить заказы по доступной цене + отзыв с Вашей стороны.

С уважением,