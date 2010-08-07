СЕО продвижение любой сложности

На данном сайте совсем недавно работаю в основном здесь https://freelancehunt.com/freelancer/konyn.html

Образование:

2011-2012- Одесская академия связи А.С. Попова «Инженер связи- магистр»

2008-2011-Одеская Академия связи имени А.С. Попова. «Бакалавр»-специалист телекоммуникационной инженерии.

2005 – 2008 –Коледж при Одесской Академии связи А.С. Попова.

Опыт работы:

19.08.2013-30.07.2014 ООО « НПК УкрАсептика » Аналитик компьютерных сетей

1.11.2011-31.01.2012 ООО « ЦСР«КУБ» Инженер по компьютерным сетям.

13.12.2010 – 28.07.2011 ООО «НПП «Айдар», Руководитель отдела компьютерной помощи.

01.02.2010-12.12.2010 ООО «Айдар», Руководитель отдела информационных технологий.

01.09.2008-01.02.2010 ООО «Айдар», Ведущий специалист отдела информационных технологий.

11.04.2008-04.08.2008 ОАО «Донецкий электротехнический завод», Наладчик КИПиА.

Знания и навыки:

SEO оптимизация(внешняя и внутренняя), аудит ;

SMM;