На данном сайте совсем недавно работаю в основном здесь https://freelancehunt.com/freelancer/konyn.html
Образование:
2011-2012- Одесская академия связи А.С. Попова «Инженер связи- магистр»
2008-2011-Одеская Академия связи имени А.С. Попова. «Бакалавр»-специалист телекоммуникационной инженерии.
2005 – 2008 –Коледж при Одесской Академии связи А.С. Попова.
Опыт работы:
19.08.2013-30.07.2014 ООО « НПК УкрАсептика » Аналитик компьютерных сетей
1.11.2011-31.01.2012 ООО « ЦСР«КУБ» Инженер по компьютерным сетям.
13.12.2010 – 28.07.2011 ООО «НПП «Айдар», Руководитель отдела компьютерной помощи.
01.02.2010-12.12.2010 ООО «Айдар», Руководитель отдела информационных технологий.
01.09.2008-01.02.2010 ООО «Айдар», Ведущий специалист отдела информационных технологий.
11.04.2008-04.08.2008 ОАО «Донецкий электротехнический завод», Наладчик КИПиА.
Знания и навыки:
- SEO оптимизация(внешняя и внутренняя), аудит ;
- Создание сайтов продвижение в соц сетях и поисковых системах (http://ukraseptika.com/- создание, администрирование, продвижение , http://kata-log.com.ua/- создание, администрирование, продвижение, http://akvatika.com.ua/ - создание, администрирование, продвижение, , http://www.tehgranit.ru/- создание , http://granit-ua.ru/- создание https://kids-club.cz/ru/ - создание, администрирование, продвижение, https://duet1.com/ создание https://ukr-vikan.com.ua/ - создание, администрирование, продвижение, http://ritual-donetsk.com/ru/ - создание, администрирование, продвижение, http://www.aidar.com.ua/ - создание, администрирование, продвижение, https://aquapolymer.com.ua продвижение, https://makbox.com.ua/tank/ )
- Создание групп под ключ;
- Администрирование сайтов;
- Наполнение контентом;
- Создание стартапов для бизнеса сайт + реклама в соц сетях+ рекламма на рекламных площадках;
- Администрирование семейства ОС Windows ( в том числе серверных);
- Установка и наладка сети;
- Техническое обслуживание компьютеров
- Техническое обслуживание периферии
- Техническое обслуживание аппаратуры связи
- Администрирование офисного ПО
- Хорошее знание семейства Microsoft Office;
- Adobe Photoshop.
- Использование Internet
- Администрирование Windows 95/98/Me
- Администрирование Windows NT/2000/XP/7/8/10
- обеспечение антивирусной защиты всей информационной инфраструктуры;
- консультации по закупке программного обеспечения, аппаратной части;
- организация резервного копирования;
- обеспечение информационной безопасности
- , разграничение доступа к ресурсам, разработка нормативной документации (инструкции, правила пользования активами фирмы, политика информационной безопасности фирмы и т.п.).