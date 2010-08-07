konyn

Евгений konyn

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
СЕО продвижение любой сложности

На данном сайте совсем недавно  работаю в основном  здесь https://freelancehunt.com/freelancer/konyn.html

Образование:

2011-2012- Одесская академия связи А.С. Попова «Инженер связи- магистр»

2008-2011-Одеская Академия связи имени А.С. Попова. «Бакалавр»-специалист телекоммуникационной инженерии.

2005 – 2008 –Коледж при Одесской Академии связи А.С. Попова.

Опыт работы: 

19.08.2013-30.07.2014 ООО « НПК УкрАсептика » Аналитик компьютерных сетей

1.11.2011-31.01.2012 ООО « ЦСР«КУБ» Инженер по компьютерным сетям.

13.12.2010 – 28.07.2011 ООО «НПП «Айдар», Руководитель отдела компьютерной помощи.

01.02.2010-12.12.2010 ООО «Айдар», Руководитель отдела информационных технологий.

01.09.2008-01.02.2010 ООО «Айдар», Ведущий специалист отдела информационных технологий.

11.04.2008-04.08.2008 ОАО «Донецкий электротехнический завод», Наладчик КИПиА.

Знания и навыки:

  • SEO оптимизация(внешняя и внутренняя), аудит ;
SMM;

  • Создание сайтов продвижение в соц сетях и поисковых системах (http://ukraseptika.com/- создание, администрирование, продвижение ,  http://kata-log.com.ua/- создание, администрирование, продвижение, http://akvatika.com.ua/  - создание, администрирование, продвижение,  , http://www.tehgranit.ru/- создание , http://granit-ua.ru/- создание  https://kids-club.cz/ru/  - создание, администрирование, продвижение,  https://duet1.com/  создание  https://ukr-vikan.com.ua/ - создание, администрирование, продвижение,  http://ritual-donetsk.com/ru/  - создание, администрирование, продвижение, http://www.aidar.com.ua/  - создание, администрирование, продвижение, https://aquapolymer.com.ua  продвижение,  https://makbox.com.ua/tank/   )
  • Создание групп под ключ;
  • Администрирование сайтов;
  • Наполнение контентом;
  • Создание стартапов  для бизнеса сайт + реклама в соц сетях+ рекламма на рекламных площадках;
  • Администрирование семейства ОС Windows ( в том числе серверных);
  • Установка и наладка сети;
  • Техническое обслуживание компьютеров
  • Техническое обслуживание периферии
  • Техническое обслуживание аппаратуры связи
  • Администрирование офисного ПО
  • Хорошее знание семейства Microsoft Office;
  • Adobe Photoshop.
  • Использование Internet
  • Администрирование Windows 95/98/Me
  • Администрирование Windows NT/2000/XP/7/8/10
  • обеспечение антивирусной защиты всей информационной инфраструктуры;
  • консультации по закупке программного обеспечения, аппаратной части;
  • организация резервного копирования;
  • обеспечение информационной безопасности
  • , разграничение доступа к ресурсам, разработка нормативной документации (инструкции, правила пользования активами фирмы, политика информационной безопасности фирмы и т.п.).