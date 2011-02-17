Маслова Ольга Александровна, 1986 года рождения.
Мои контакты
skype olikamaslova
email [email protected]
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Цель:
В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время хотелось бы потратить с пользой для семейного бюджета.
Образование:
2010-по настоящее время
Международный университет бизнеса и права
специальность "маркетинг и дизайн"
2003-2008
Днепродзержинский Государственный Технический университет
специальность "Украинско-русский перевод"
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.
Языки – украинский, русский (свободно), английский (удовлетворительно).
Личные качества:
Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность,ответственность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, тщательность и внимательность при работе с документами. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации.
При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.
Интересы и увлечения:
Чтение, активные виды отдыха.