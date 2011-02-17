Качественно в сжатые сроки выполню работу за разумное вознаграждение!

Маслова Ольга Александровна, 1986 года рождения.

Мои контакты

skype olikamaslova

email [email protected]

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Цель:

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время хотелось бы потратить с пользой для семейного бюджета.

Образование:

2010-по настоящее время

Международный университет бизнеса и права

специальность "маркетинг и дизайн"

2003-2008

Днепродзержинский Государственный Технический университет

специальность "Украинско-русский перевод"

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский, русский (свободно), английский (удовлетворительно).

Личные качества:

Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность,ответственность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, тщательность и внимательность при работе с документами. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации.

При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.

Интересы и увлечения:

Чтение, активные виды отдыха.