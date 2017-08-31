Для организации адресной базы необходимо собрать данные о координатах зданий и строений г. Набережные Челны и пригородных населенных пунктов. Предпочтительные источники: 2гис, OSM, ФИАС, Яндекс Карты. В нашей организации уже используется адресная база, нам необходимо привести ...