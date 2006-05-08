kopernik

Гость kopernik

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Неплохие знания Delphi.

Могу разработать "средненький" сайт прямо в Microsoft Word / Excel в короткие сроки (7-10 дней).

web - дизаин, поиск информации.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ НАПИСАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАТЕЙ (НА ТЕМУ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ)

Delphi

  • Раскрутка информационно-технического портала

    Раскрутка информационно – технического портала ( короче Интернет магазин и многое другое). Фирма занимается продажами компьютерной техники и комплектующих. Нужно предложить варианты раскрутки сайта ( ссылки, адреса, проги., инфа. , и т.д.) изложенные в ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать статью на заданную тему

    $10

    Надо написать статьи на тему : Delphi разработка windows приложений (преимущества языка) Pascal разработка DOS приложений Математические функции языка Delphi Излогать понятным языком. Максимальная плата 10$ за статью. Возможно дальнейшее сотрудничество через редакцию. (См. ...

    Delphi
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад