Раскрутка информационно – технического портала ( короче Интернет магазин и многое другое). Фирма занимается продажами компьютерной техники и комплектующих. Нужно предложить варианты раскрутки сайта ( ссылки, адреса, проги., инфа. , и т.д.) изложенные в ...