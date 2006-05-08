Раскрутка информационно – технического портала ( короче Интернет магазин и многое другое). Фирма занимается продажами компьютерной техники и комплектующих. Нужно предложить варианты раскрутки сайта ( ссылки, адреса, проги., инфа. , и т.д.) изложенные в ...
Неплохие знания Delphi.
Могу разработать "средненький" сайт прямо в Microsoft Word / Excel в короткие сроки (7-10 дней).
web - дизаин, поиск информации.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ НАПИСАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАТЕЙ (НА ТЕМУ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ)
- Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Надо написать статьи на тему : Delphi разработка windows приложений (преимущества языка) Pascal разработка DOS приложений Математические функции языка Delphi Излогать понятным языком. Максимальная плата 10$ за статью. Возможно дальнейшее сотрудничество через редакцию. (См. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт18 лет назад