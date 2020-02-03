kopiraiter_ju_li

Опыт работы
Копирайтер, рерайтер (фриланс)
Июнь 2017
Мои навыки и опыт
· Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику • Имею достаточный опыт в описании различных товар.
· Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат,)
· Свободно владею русским, украинским и английским языком.
Образование
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков
Год окончания 2010
Факультет Романо германской филологии. Учитель немецкого и английского языка. Специалист
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
Уверенный пользователь ПК.
Личные качества
Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.