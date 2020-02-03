kopiraiter_ju_li

Юлия kopiraiter_ju_li

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Опыт работы

Копирайтер, рерайтер (фриланс)

Июнь 2017

Мои навыки и опыт

·       Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику • Имею достаточный опыт в описании различных товар.

·       Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат,)

·       Свободно владею русским, украинским и английским языком.

Образование

Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Год окончания 2010

Факультет Романо германской филологии. Учитель немецкого и английского языка. Специалист

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Уверенный пользователь ПК.

Личные качества

Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.