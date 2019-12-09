kopydmin

Дмитрий kopydmin

 
39 летРоссия/Астрахань
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web Design & Mobile Design & UI/UX

Разрабатываю современный

и стильный дизайн веб приложений.

Делаю следующие работы по сайту:

прототипирование дизайна web-страниц,

лендингов, создание статических/динамических

web-баннеров, создание дизайна web-страниц.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

— Web Design & Development

— Mobile Design & Development

— UI/UX