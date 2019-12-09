Web Design & Mobile Design & UI/UX
Разрабатываю современный
и стильный дизайн веб приложений.
Делаю следующие работы по сайту:
прототипирование дизайна web-страниц,
лендингов, создание статических/динамических
web-баннеров, создание дизайна web-страниц.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
— Web Design & Development
— Mobile Design & Development
— UI/UX
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Портфолио
- Редизайн сайта юридической компании76 просмотров
- Дизайн интернет магазина цветов86 просмотров
- Лендинг фитнес-клуба104 просмотра
- Редизайн портала телеканала78 просмотров