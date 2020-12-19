Добрый день.
Меня зовут Анастасия. Я специалист по контекстной рекламе в Яндекс.Директ.
Ваш результат - мой результат, поэтому я бережно и тщательно настраиваю рекламу для каждого проекта.
Перед началом сотрудничества проведу бесплатный аудит по текущей рекламной деятельности, если она имеется, чтобы вы смогли оценить, в одном ли направлении мы смотрим.
Что будет сделано в ходе работы:
- Медиаплан на месяц.,
- Тщательный сбор семантики.,
- Формирование уникальных объявлений, подходящих под желаемый объем трафика.,
- Настройка рекламной кампании на Поиске и на РСЯ.,
- Хотите выделиться на фоне конкурентов? Можем настроить дополнительно: графические объявления (при необходимости сама сделаю макет), смарт-баннеры, медийную рекламу.,
- Ведение рекламной кампании в течение месяца, с регулярной корректировкой ставок и "чисткой" семантики.,
- Отчет в удобной форме дважды в неделю.,
- Скидка на услуги при долговременном сотрудничестве.
Портфолио
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