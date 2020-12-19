Настрою Яндекс.Директ для вашего бизнеса.

Добрый день.

Меня зовут Анастасия. Я специалист по контекстной рекламе в Яндекс.Директ.

Ваш результат - мой результат, поэтому я бережно и тщательно настраиваю рекламу для каждого проекта.

Перед началом сотрудничества проведу бесплатный аудит по текущей рекламной деятельности, если она имеется, чтобы вы смогли оценить, в одном ли направлении мы смотрим.

Что будет сделано в ходе работы:

- Медиаплан на месяц.,

- Тщательный сбор семантики.,

- Формирование уникальных объявлений, подходящих под желаемый объем трафика.,

- Настройка рекламной кампании на Поиске и на РСЯ.,

- Хотите выделиться на фоне конкурентов? Можем настроить дополнительно: графические объявления (при необходимости сама сделаю макет), смарт-баннеры, медийную рекламу.,

- Ведение рекламной кампании в течение месяца, с регулярной корректировкой ставок и "чисткой" семантики.,

- Отчет в удобной форме дважды в неделю.,

- Скидка на услуги при долговременном сотрудничестве.