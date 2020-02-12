https://korado.by/

АО Korado - проверенный производитель отопительных приборов и систем. Известно на рынке на протяжении 50 лет, за которые произведено и отгружено клиентам более 30 миллионов товаров. Бизнес-философия изготовителя - обеспечить системное комплексное решение задачи по созданию производительной и безопасной техники для систем отопления. Производственная программа направлена на выпуск трубчатых и панельных отопительных приборов и конвекторов отопительных систем. Перечень продукции включает линейку вариантов в эксклюзивном дизайнерском стиле. Налаженные партнерские контакты позволяют существенно увеличить перечень специальных, настенных, внутрипольных и напольных конвекторов. В Korado можно заказать эффективные проветриватели с опцией рекуперации тепла. Залог успеха и востребованности товаров бренда - уникальное сочетание экономической целесообразности и выполнения экологических стандартов.