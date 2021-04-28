UX UI Веб Дизайнер

UX UI & Web Designer

Эстет & Художник с логическим рациональным мышлением, т.е Дизайнер

Окончила школу веб-дизайна, паралельно с курсами UX. 10 лет художки и диджитал иллюстрации как хобби.

Дизайн обожаю,поэтому к каждому проекту отношусь с особым трепетом. Делаю уникальный дизайн со вкусом и грамотным юзабилити. Всегда думаю не только об удобстве использования для пользователя, но и о решениях бизнес задач.

Никакого "Русского Беханса". Только дизайн с вкусом.

Анализ UX, включающий анализ ЦА, целей и задач сайта, построение персон, построение пользовательских сценариев и карт эмпатии. Грамотный подбор стилистики сайта, цветовой гаммы, айдентики. Эксклюзивные иллюстрации или иконки для вашего сайта.Ретушь и обработка фотографий.

Качественно, профессионально, с любовью.

Портфолио: https://www.behance.net/korinnabagatey