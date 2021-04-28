UX UI & Web Designer
Эстет & Художник с логическим рациональным мышлением, т.е Дизайнер
Окончила школу веб-дизайна, паралельно с курсами UX. 10 лет художки и диджитал иллюстрации как хобби.
Дизайн обожаю,поэтому к каждому проекту отношусь с особым трепетом. Делаю уникальный дизайн со вкусом и грамотным юзабилити. Всегда думаю не только об удобстве использования для пользователя, но и о решениях бизнес задач.
Никакого "Русского Беханса". Только дизайн с вкусом.
Анализ UX, включающий анализ ЦА, целей и задач сайта, построение персон, построение пользовательских сценариев и карт эмпатии. Грамотный подбор стилистики сайта, цветовой гаммы, айдентики. Эксклюзивные иллюстрации или иконки для вашего сайта.Ретушь и обработка фотографий.
Качественно, профессионально, с любовью.
Портфолио: https://www.behance.net/korinnabagatey
Портфолио
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