koranis

Сергей koranis

 
52 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Автор обзоров утренних федеральных газет

    1. Требуется делать к 8 утра по МОСКВЕ обзоры утренних федеральных газет по заданной тематике. Объем - до 12 листов Word. Стиль - примерно как "Заголовки.Ру" - саммари публикаций по конкретной теме (на 1 страничку). ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзоры публикаций СМИ

    Проект рассчитан на несколько лет (как минимум), поэтому оплата будет ежемесячная по договору... 1. Требуется делать к 8 утра по МОСКВЕ обзоры утренних федеральных газет по заданной тематике. Объем - до 12 листов Word. Стиль - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер-граббер анонсов

    Нужен Парсер - Граббер анонсов с нескольких сайтов и/или конкретных страниц на сайтах (по мере появления нового контента) Варианты реализации - загрузка в Эксель, в другой формат (мини-базу, например, с возможностью выгрузки в тот ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка во FrontPage 12 страниц А4

    Есть: сверстанный во FrontPage "примерно" вариант с рубриками и прочим. Нужно: сверстать профессионально (включая и новый дизайн) шаблон продукта во FrontPage Для понимания общей задачи - во FrontPage делается гипертекстовый документ, который потом трансформируется ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переверстать из InDesign в Scribus 4 страницы А4

    Есть готовый шаблон текстового документа в InDesign (точнее даже - готовый полностью текстовый документ - "мини-газета"), нужно ничего не меняя в верстке и дизайне просто переверстать точно такой же документ в Scribus Прошу обозначить сроки ...

    InDesign
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программа выделения слов в Microsoft Word

    $500

    Задача проекта состоит в разработке приложения для работы с документами Microsoft Word 2003-2010, осуществляющего выделение текста в файлах DOC по заданным шаблонам. Приложение должно состоять из администраторской (серверной) и пользовательской (клиентской) частей. Серверную часть предлагается реализовать при ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLAjax
    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на Аmiro

    Запрос примерной стоимости и сроков интернет-магазина: http://www.amiro.ru/prices/products/business 1) настройка, программирование - настройка всех модулей и блоков 2) верстка и дизайн - дизайн отсюда с небольшими доработками http://www.templatemonster.com (можно чуть шире расписать примерные сроки и стоимость по этапам/блокам) Сайт для ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостной портал на eZ Publish

    Запрос примерной стоимости и сроков новостного портала eZ Publish : http://cms-software-review.toptenreviews.com/ez-publish-review.html 1) настройка, программирование - настройка всех модулей и блоков 2) верстка и дизайн - дизайн отсюда с небольшими доработками http://www.templatemonster.com (можно чуть шире расписать примерные сроки ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на BigCommerce

    Запрос примерной стоимости и сроков интернет-магазина: http://shopping-cart-review.toptenreviews.com/bigcommerce-review.html 1) настройка, программирование - настройка всех модулей и блоков 2) верстка и дизайн - дизайн отсюда с небольшими доработками http://www.templatemonster.com (можно чуть шире расписать примерные сроки и стоимость по этапам/блокам) Сайт для ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
MakcX
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Переверстать из InDesign в Scribus 4 страницы А4
Спасибо. Было приятно с Вами работать. Рекомендую.
Сделал все быстро, как надо. Спасибо.
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