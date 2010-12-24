1. Требуется делать к 8 утра по МОСКВЕ обзоры утренних федеральных газет по заданной тематике. Объем - до 12 листов Word. Стиль - примерно как "Заголовки.Ру" - саммари публикаций по конкретной теме (на 1 страничку). ...
- Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Проект рассчитан на несколько лет (как минимум), поэтому оплата будет ежемесячная по договору... 1. Требуется делать к 8 утра по МОСКВЕ обзоры утренних федеральных газет по заданной тематике. Объем - до 12 листов Word. Стиль - ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен Парсер - Граббер анонсов с нескольких сайтов и/или конкретных страниц на сайтах (по мере появления нового контента) Варианты реализации - загрузка в Эксель, в другой формат (мини-базу, например, с возможностью выгрузки в тот ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть: сверстанный во FrontPage "примерно" вариант с рубриками и прочим. Нужно: сверстать профессионально (включая и новый дизайн) шаблон продукта во FrontPage Для понимания общей задачи - во FrontPage делается гипертекстовый документ, который потом трансформируется ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть готовый шаблон текстового документа в InDesign (точнее даже - готовый полностью текстовый документ - "мини-газета"), нужно ничего не меняя в верстке и дизайне просто переверстать точно такой же документ в Scribus Прошу обозначить сроки ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Задача проекта состоит в разработке приложения для работы с документами Microsoft Word 2003-2010, осуществляющего выделение текста в файлах DOC по заданным шаблонам. Приложение должно состоять из администраторской (серверной) и пользовательской (клиентской) частей. Серверную часть предлагается реализовать при ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт13 лет назад
Запрос примерной стоимости и сроков интернет-магазина: http://www.amiro.ru/prices/products/business 1) настройка, программирование - настройка всех модулей и блоков 2) верстка и дизайн - дизайн отсюда с небольшими доработками http://www.templatemonster.com (можно чуть шире расписать примерные сроки и стоимость по этапам/блокам) Сайт для ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
Запрос примерной стоимости и сроков новостного портала eZ Publish : http://cms-software-review.toptenreviews.com/ez-publish-review.html 1) настройка, программирование - настройка всех модулей и блоков 2) верстка и дизайн - дизайн отсюда с небольшими доработками http://www.templatemonster.com (можно чуть шире расписать примерные сроки ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Запрос примерной стоимости и сроков интернет-магазина: http://shopping-cart-review.toptenreviews.com/bigcommerce-review.html 1) настройка, программирование - настройка всех модулей и блоков 2) верстка и дизайн - дизайн отсюда с небольшими доработками http://www.templatemonster.com (можно чуть шире расписать примерные сроки и стоимость по этапам/блокам) Сайт для ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад