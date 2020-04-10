korenga_nazar

Назар Коренга korenga_nazar

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Будь-який результат - це технологія.

Коренга Назар

Таргетолог

Дистанційна роботаВік: 21 рікМісто: Чернівці

Основна інформаціяРозробляю стратегії просування в Instagram.Налаштовую таргетовану рекламу.Компетенції:- Аналіз і сегментація цільових аудиторій- Налаштування рекламного кабінету та Бізнес Менеджера- Робота із індивідуалізованими аудиторіями та look a like аудиторіями- Робота із Facebook пікселем- Ретаргетинг- Лідогенерація- Формування ТЗ для копірайтера/фотографа/дизайнера- Аналітика рекламних кампаній- Оптимізація рекламних кампаній відповідно до заданого KPI- Instagram Дірект розсилкиДосвід:Таргетолог Курси: Instaprodvigator, Traffic мастер (Тарас Левчик), Insta-СнайперНіші:дитячі товари, жіночий одяг, текстиль, ювелірні вироби, салони краси, трендові товари, інфобізнес, онлайн-навчання

Ринки:Україна, Росія, ПольщаКейси

Кейси детально з скріншотами рекламних кабінетівДодатково:Власний проект: @_loveandcare_Виконана робота:

  • Написання ТЗ для фотографа та відеографа
  • Створення КП
  • Написання рекламних текстів
  • Оформлення акаунта
  • Реклама у блогерів
  • Участь в giveaway
  • Написання скрипта обробки вхідних заявок
  • Розширення товарної матриці
  • Налаштування та ведення таргетованої реклами
  • Проведення розсилок
  • Написання ТЗ для створення сайту
  • Таргет-, Контент-, Клієнт- та Фінансова аналітики
  • Запуск додаткового магазину на ринку Польщі (платформа Facebook)