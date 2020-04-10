korenga_nazar

Коренга Назар
Таргетолог
Дистанційна роботаВік: 21 рікМісто: Чернівці
Основна інформаціяРозробляю стратегії просування в Instagram.Налаштовую таргетовану рекламу.Компетенції:- Аналіз і сегментація цільових аудиторій- Налаштування рекламного кабінету та Бізнес Менеджера- Робота із індивідуалізованими аудиторіями та look a like аудиторіями- Робота із Facebook пікселем- Ретаргетинг- Лідогенерація- Формування ТЗ для копірайтера/фотографа/дизайнера- Аналітика рекламних кампаній- Оптимізація рекламних кампаній відповідно до заданого KPI- Instagram Дірект розсилкиДосвід:Таргетолог Курси: Instaprodvigator, Traffic мастер (Тарас Левчик), Insta-СнайперНіші:дитячі товари, жіночий одяг, текстиль, ювелірні вироби, салони краси, трендові товари, інфобізнес, онлайн-навчання
Ринки:Україна, Росія, ПольщаКейси
Кейси детально з скріншотами рекламних кабінетівДодатково:Власний проект: @_loveandcare_Виконана робота:
- Написання ТЗ для фотографа та відеографа
- Створення КП
- Написання рекламних текстів
- Оформлення акаунта
- Реклама у блогерів
- Участь в giveaway
- Написання скрипта обробки вхідних заявок
- Розширення товарної матриці
- Налаштування та ведення таргетованої реклами
- Проведення розсилок
- Написання ТЗ для створення сайту
- Таргет-, Контент-, Клієнт- та Фінансова аналітики
- Запуск додаткового магазину на ринку Польщі (платформа Facebook)