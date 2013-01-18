koretskiy

Игорь Корецкий koretskiy

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
3d моделинг, текстурирование

Корецкий Игорь Сергеевич (23.11.1988)

Моделирование и текстурирование для компьютерных игр.

Профессиональный навыки :

high и low – poly моделирования. Создания UV развёртки .Текстурирование. Знаком с технологией работы normal.

Для работы использую: 3ds Max , Photoshop , Планшет Wacom Bamdoo

Личные качества:

Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность. Легко обучаюсь

Интересы и увлечения: музыка

Контакты:

Телефон мобильный: +38 (050) 782 94 04

E-mail: [email protected]

Skype: dedywka1923

Портфолио можно посмотреть тут: