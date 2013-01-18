3d моделинг, текстурирование
Корецкий Игорь Сергеевич (23.11.1988)
Моделирование и текстурирование для компьютерных игр.
Профессиональный навыки :
high и low – poly моделирования. Создания UV развёртки .Текстурирование. Знаком с технологией работы normal.
Для работы использую: 3ds Max , Photoshop , Планшет Wacom Bamdoo
Личные качества:
Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность. Легко обучаюсь
Интересы и увлечения: музыка
Контакты:
Телефон мобильный: +38 (050) 782 94 04
E-mail: [email protected]
Skype: dedywka1923
Портфолио можно посмотреть тут: