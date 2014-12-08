e-mail: [email protected]

Опытработы:

УП «Завод Транзистор», 3-й завод, уч-к измерений

Сфера деятельности: производство полупроводниковых приборов.

Должность: наладчик технологического оборудования.

Функциональные обязанности:

• ремонт и восстановление измерительных станков полупроводниковых кристаллов;

• проведение регламентных работ профилактического характера.

Центральный (г. Минска) Департамент охраны МВД РБ, отделение средств и систем охраны

Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана

физлиц.

Должность: эл/монтёр охранно-пожарной сигнализации.

Функциональные обязанности:

• работа с чертежами, проектной документацией.

• проведение монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

охранно-пожарных систем

ООО «СпецПожМонтаж»

Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана

физлиц.

Должность: эл/монтёр охранно-пожарной сигнализации.

Функциональные обязанности:

• работа с чертежами, проектной документацией.

• проведение монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

охранно-пожарных систем

ООО «СпецПожМонтаж»

Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана

физлиц.

Должность: инженер по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

Функциональные обязанности:

• работа с чертежами, проектной документацией.

• контроль проведения монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

охранно-пожарных систем, систем контроля доступа, телевизионных систем

видеонаблюдения, автоматических систем пожаротушения

ООО «Аристоль»

Сфера деятельности:

охрана субъектов хозяйствования,

охрана помещений с личным имуществом,

охрана физлиц, противопожарные системы,

автоматическое пожаротушение,

системы оповещения о пожаре,

системы «умный дом»,

телевизионные системы видеонаблюдения

инженер по техническому обеспечению безопасности

Функциональные обязанности:

• работа с чертежами, проектной документацией.

• составление исполнительной документации.

• подготовка и сдача объектов МВД и МЧС.

• контроль проведения монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

Образование:

Высшее профессиональное училище «Электроники».

Специальность: наладчик технологического оборудования,

Квалификация: радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры,

наладчик технологического оборудования.

Минский городской профессионально-технический колледж «Электроники».

Специальность: автоматизация технологических процессов производств.

Квалификация: техник электромеханик

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Специальность: техническое обеспечение безопасности.

Квалификация инженера-электромеханика

Профессиональныенавыки: опытный пользователь ПК: MSWord, MSExcel, знание Autocad,Photoshop, CorelDraw,средний уровень знания технического английского языка.

Личные качества: внимательность, ответственность, техническоемышление, уравновешенность, сосредоточенность, высокая степень самоорганизации,

дисциплинированность, ориентированность на достижение результата.

Дополнительная информация:

· завремя службы в Департаменте охраны был удостоен поощрения «За умелые и

профессионально-грамотные действия, проявленные при проведении служебных

мероприятий»

· завремя работы в ООО «СпецПожМонтаж» в 2010 г. повышал квалификацию государственномучреждении образования «Командно-инженерный институт МЧС РБ» по программе

«Монтаж, наладка, и техническое обслуживание систем пожарной автоматики,

противодымной защиты зданий, оповещения людей о пожаре» с выдачей

свидетельства.

· завремя работы в ООО «Аристоль» в 2013 г. повышал квалификацию государственном учреждении образования«Командно-инженерный институт МЧС РБ» по программе «Проектирование систем

пожарной автоматики, противодымной защиты зданий, оповещения людей о пожаре» с

выдачей свидетельства.