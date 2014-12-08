e-mail: [email protected]
Опытработы:
УП «Завод Транзистор», 3-й завод, уч-к измерений
Сфера деятельности: производство полупроводниковых приборов.
Должность: наладчик технологического оборудования.
Функциональные обязанности:
• ремонт и восстановление измерительных станков полупроводниковых кристаллов;
• проведение регламентных работ профилактического характера.
Центральный (г. Минска) Департамент охраны МВД РБ, отделение средств и систем охраны
Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана
физлиц.
Должность: эл/монтёр охранно-пожарной сигнализации.
Функциональные обязанности:
• работа с чертежами, проектной документацией.
• проведение монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию
охранно-пожарных систем
ООО «СпецПожМонтаж»
Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана
физлиц.
Должность: эл/монтёр охранно-пожарной сигнализации.
Функциональные обязанности:
• работа с чертежами, проектной документацией.
• проведение монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию
охранно-пожарных систем
ООО «СпецПожМонтаж»
Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана
физлиц.
Должность: инженер по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.
Функциональные обязанности:
• работа с чертежами, проектной документацией.
• контроль проведения монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию
охранно-пожарных систем, систем контроля доступа, телевизионных систем
видеонаблюдения, автоматических систем пожаротушения
ООО «Аристоль»
Сфера деятельности:
- охрана субъектов хозяйствования,
- охрана помещений с личным имуществом,
- охрана физлиц, противопожарные системы,
- автоматическое пожаротушение,
- системы оповещения о пожаре,
- системы «умный дом»,
- телевизионные системы видеонаблюдения
Функциональные обязанности:
• работа с чертежами, проектной документацией.
• составление исполнительной документации.
• подготовка и сдача объектов МВД и МЧС.
• контроль проведения монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию
Образование:
Высшее профессиональное училище «Электроники».
Специальность: наладчик технологического оборудования,
Квалификация: радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры,
наладчик технологического оборудования.
Минский городской профессионально-технический колледж «Электроники».
Специальность: автоматизация технологических процессов производств.
Квалификация: техник электромеханик
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Специальность: техническое обеспечение безопасности.
Квалификация инженера-электромеханика
Профессиональныенавыки: опытный пользователь ПК: MSWord, MSExcel, знание Autocad,Photoshop, CorelDraw,средний уровень знания технического английского языка.
Личные качества: внимательность, ответственность, техническоемышление, уравновешенность, сосредоточенность, высокая степень самоорганизации,
дисциплинированность, ориентированность на достижение результата.
Дополнительная информация:
· завремя службы в Департаменте охраны был удостоен поощрения «За умелые и
профессионально-грамотные действия, проявленные при проведении служебных
мероприятий»
· завремя работы в ООО «СпецПожМонтаж» в 2010 г. повышал квалификацию государственномучреждении образования «Командно-инженерный институт МЧС РБ» по программе
«Монтаж, наладка, и техническое обслуживание систем пожарной автоматики,
противодымной защиты зданий, оповещения людей о пожаре» с выдачей
свидетельства.
· завремя работы в ООО «Аристоль» в 2013 г. повышал квалификацию государственном учреждении образования«Командно-инженерный институт МЧС РБ» по программе «Проектирование систем
пожарной автоматики, противодымной защиты зданий, оповещения людей о пожаре» с
выдачей свидетельства.