korgik-pasha

Пасха korgik-pasha

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

e-mail: [email protected] 

 

Опытработы: 

 

УП «Завод Транзистор», 3-й завод, уч-к измерений

Сфера деятельности: производство полупроводниковых приборов.

Должность: наладчик технологического оборудования.

Функциональные обязанности:

•          ремонт и восстановление измерительных станков полупроводниковых кристаллов;

•          проведение регламентных работ профилактического характера.

 

Центральный (г. Минска) Департамент охраны МВД РБ, отделение средств и систем охраны

Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана

физлиц.

Должность: эл/монтёр охранно-пожарной сигнализации.

Функциональные обязанности:

•          работа с чертежами, проектной документацией.

•          проведение монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

охранно-пожарных систем

 

ООО «СпецПожМонтаж»

Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана

физлиц.

Должность: эл/монтёр охранно-пожарной сигнализации.

Функциональные обязанности:

•          работа с чертежами, проектной документацией.

•          проведение монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

охранно-пожарных систем

 

ООО «СпецПожМонтаж»

Сфера деятельности: охрана субъектов хозяйствования, охрана помещений с личным имуществом, охрана

физлиц.

Должность: инженер по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

Функциональные обязанности:

•          работа с чертежами, проектной документацией.

•          контроль проведения монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

охранно-пожарных систем, систем контроля доступа, телевизионных систем

видеонаблюдения, автоматических систем пожаротушения

 

ООО «Аристоль»

Сфера деятельности:

  • охрана субъектов хозяйствования,
  • охрана помещений с личным имуществом,
  • охрана физлиц, противопожарные системы,
  • автоматическое пожаротушение,
  • системы оповещения о пожаре,
  • системы «умный дом»,
  • телевизионные системы видеонаблюдения
Должность: инженер по техническому обеспечению безопасности

Функциональные обязанности:

•          работа с чертежами, проектной документацией.

•          составление исполнительной документации.

•          подготовка и сдача объектов МВД и МЧС.

•          контроль проведения монтажных и наладочных работ, работ по техническому обслуживанию

 

Образование: 

Высшее профессиональное училище «Электроники».

Специальность: наладчик технологического оборудования,

Квалификация: радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры,

наладчик технологического оборудования. 

 

Минский городской профессионально-технический колледж «Электроники».

Специальность: автоматизация технологических процессов производств.

Квалификация: техник электромеханик

Учреждение образования

 «Белорусский государственный  университет информатики и радиоэлектроники»

Специальность: техническое обеспечение безопасности.

Квалификация   инженера-электромеханика

 

Профессиональныенавыки: опытный пользователь ПК: MSWord, MSExcel, знание Autocad,Photoshop, CorelDraw,средний уровень знания технического английского языка.

Личные качества: внимательность, ответственность, техническоемышление, уравновешенность, сосредоточенность, высокая степень самоорганизации,

дисциплинированность, ориентированность на достижение результата.

 

Дополнительная информация:

·        завремя службы в Департаменте охраны был удостоен поощрения «За умелые и

профессионально-грамотные действия, проявленные при проведении служебных

мероприятий»

·        завремя работы в ООО «СпецПожМонтаж» в 2010 г.  повышал квалификацию государственномучреждении образования «Командно-инженерный институт МЧС РБ» по программе

«Монтаж, наладка, и техническое обслуживание систем пожарной автоматики,

противодымной защиты зданий, оповещения людей о пожаре» с выдачей

свидетельства.

·        завремя работы в ООО «Аристоль» в 2013 г.  повышал квалификацию государственном учреждении образования«Командно-инженерный институт МЧС РБ» по программе «Проектирование систем

пожарной автоматики, противодымной защиты зданий, оповещения людей о пожаре» с

выдачей свидетельства.

Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга