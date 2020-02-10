korhova_anna

Контент-менеджер

Опыт работы контент-менеджером около 3-х лет.

Наполнение сайтов, интернет магазинов, каталогов товаров, корректировка и обновление информации на сайте, размещением статей, текстов, поиск и обработка изображений.

К работе отношусь с максимальной ответственностью. Работу выполняю грамотно, аккуратно и качественно. Быстро и легко обучаема, умею анализировать и логически мыслить.

Предпочтение отдаю постоянной занятости.

Знание программ: Word, Excel,Photoshop .

Последнее место работы:https://poland-ukraine.com.ua/

Опыт работы: Wordpress.

Оплата: WebMoney, Приват.

Буду рада сотрудничеству!