korhova_anna

Контент-менеджер
Опыт работы контент-менеджером около 3-х лет.
Наполнение сайтов, интернет магазинов, каталогов товаров, корректировка и обновление информации на сайте, размещением статей, текстов, поиск и обработка изображений.
К работе отношусь с максимальной ответственностью. Работу выполняю грамотно, аккуратно и качественно. Быстро и легко обучаема, умею анализировать и логически мыслить.
Предпочтение отдаю постоянной занятости.
Знание программ: Word, Excel,Photoshop .
Последнее место работы:https://poland-ukraine.com.ua/
Опыт работы: Wordpress.
Оплата: WebMoney, Приват.
Буду рада сотрудничеству!