korish-xp

Виталий Корхов korish-xp

 
38 летБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Тестирование сайтов на уязвимости

Предлагаю Вам актуальную и современную на IT-рынке услугу - аудит безопасности Вашего сайта.

Аудит безопасности включает в себя:

Эффективную проверку исходных кодов сайта с целью анализа их на уязвимости

Установку патчей (заплатки)

Поиск шеллов, руткитов, бекдоров на Вашем сервере

Консультации и рекомендации по уменьшению рисков взлома Вашего сайта.

Наши клиенты получают самую полную информацию о найденных уязвимостях.

Чем наш сервис отличается от аналогичных?

В нашей команде работают лучшие хакеры, которые не по наслышке знают что такое уязвимости.

Поиск уязвимостей осуществляется вручную, анализируется каждая строчка кода.

Производим тестирование по методу Black Box.

Отвечаем за качество оказываемых услуг.

• Аудит безопасности веб ресурса (тест на уязвимости, пентестинг)

• Исправление уязвимостей + рекомендации

• Защита от взлома (несанкционированного доступа)

• Аудит информационных систем

• Защищенный хостинг

• Обслуживание веб сайта

• Консультационные и другие услуги

• Расследование киберпреступлений

• Защита от DDoS атак

• Лечение сайта от вирусов и вредоносных скриптов

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Отзывы заказчиков
meditinc
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
0 баллов
10 лет назад
Сделать аудит безопастности скрипта веб приложения
Исполнитель вначале сделал одну работу, потом когда договорились о следующем этапе. Пропал и уже на скайп не отвечал. Не советую сотрдуничать. Не серьезный подход к работе.
Мы с вами не сошлись в цене на 2 задачу так как она была вами занижена
Ответный отзыв
Rinat_H
Ринат 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Задание для специалиста по веб-уязвимостям
С работой справился.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Shurex_tirex
Иван 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Выявление уязвимостей сайта
Задача была несложная, но от сотрудничества остались положительные впечатления. В дальнейшем в этом направлении планирую работать с Виталием
Отличный заказчик, конкретно поставлены задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Тестирование сайтов
2 отзыва
$10/час
от $50от 2 дней
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