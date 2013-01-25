Тестирование сайтов на уязвимости

Предлагаю Вам актуальную и современную на IT-рынке услугу - аудит безопасности Вашего сайта.

Аудит безопасности включает в себя:

Эффективную проверку исходных кодов сайта с целью анализа их на уязвимости

Установку патчей (заплатки)

Поиск шеллов, руткитов, бекдоров на Вашем сервере

Консультации и рекомендации по уменьшению рисков взлома Вашего сайта.

Наши клиенты получают самую полную информацию о найденных уязвимостях.

Чем наш сервис отличается от аналогичных?

В нашей команде работают лучшие хакеры, которые не по наслышке знают что такое уязвимости.

Поиск уязвимостей осуществляется вручную, анализируется каждая строчка кода.

Производим тестирование по методу Black Box.

Отвечаем за качество оказываемых услуг.

• Аудит безопасности веб ресурса (тест на уязвимости, пентестинг)

• Исправление уязвимостей + рекомендации

• Защита от взлома (несанкционированного доступа)

• Аудит информационных систем

• Защищенный хостинг

• Обслуживание веб сайта

• Консультационные и другие услуги

• Расследование киберпреступлений

• Защита от DDoS атак

• Лечение сайта от вирусов и вредоносных скриптов