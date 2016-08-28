Образование:

2011-2015 гг. -Государственное учреждение "Киевский колледж связи", отделение

"Обслуживание компьютерных систем и сетей".

Опытработы:

2012-2013 гг. - Государственноеучреждение "Киевский колледж связи", лаборант.

В совершенствезнаю технологию монтажа и проектирования компьютерных сетей; имею навыки

настройки и обслуживания маршрутизаторов, коммутаторов, серверов различных

фирм; настройки сервисов FTP, SMTP, DHCP, DNS и других. Имею опыт написания

статей на игровых и IT сайтах(копирайтинг/рерайтинг), также есть небольшой опыт

работы в колл-центре. Имею начальные навыки в Web-программировании на языках

HTML, CSS, владею на начальном уровне, языками программирования С++ и

Assembler. На продвинутом уровне владею языком програмирования Java. Владею ПК на уровне системного администратора.Имею навыки работы с ПК в оперционных системах MS Windows, Unix / Linux. В совершенстве

владею программами пакета MS Office, Packet Tracer. Владею английским языком на

уровне intermediate.

Дисциплинированный,пунктуальный, решительный, ответственный, коммуникабельный, целеустремленный,

легко обучаемый, умею работать в коллективе.