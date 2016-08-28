Образование:
2011-2015 гг. -Государственное учреждение "Киевский колледж связи", отделение
"Обслуживание компьютерных систем и сетей".
Опытработы:
2012-2013 гг. - Государственноеучреждение "Киевский колледж связи", лаборант.
В совершенствезнаю технологию монтажа и проектирования компьютерных сетей; имею навыки
настройки и обслуживания маршрутизаторов, коммутаторов, серверов различных
фирм; настройки сервисов FTP, SMTP, DHCP, DNS и других. Имею опыт написания
статей на игровых и IT сайтах(копирайтинг/рерайтинг), также есть небольшой опыт
работы в колл-центре. Имею начальные навыки в Web-программировании на языках
HTML, CSS, владею на начальном уровне, языками программирования С++ и
Assembler. На продвинутом уровне владею языком програмирования Java. Владею ПК на уровне системного администратора.Имею навыки работы с ПК в оперционных системах MS Windows, Unix / Linux. В совершенстве
владею программами пакета MS Office, Packet Tracer. Владею английским языком на
уровне intermediate.
Дисциплинированный,пунктуальный, решительный, ответственный, коммуникабельный, целеустремленный,
легко обучаемый, умею работать в коллективе.