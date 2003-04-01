Пол: Женский

Дата рождения: 30.06.1983

Семейное положение: холост/не замужем

Дети: нет

Контактная информация

E-mail: [email protected]

Мобильный телефон: 8 920 015 99 67

Предпочтительный способ связи : любой

Требования к новому месту работы

Желаемая позиция (название резюме): программист, специалист в области информационных технологий.

Тип работы: Не имеет значения

График работы: Не имеет значения

Размер компании: Не имеет значения

Готовы ли Вы рассматривать предложения о временной работе? да

Готовы ли Вы ездить в командировки? да

Основное образование.

Уровень образования: Высшее

Год окончания (мм.гггг) Полное название учебного заведения, факультета, город Форма обучения

12.2005 Нижегородский Государственный Технический Университет Дневное

Специальность Технические науки => Информатика и вычислительная техника

Степень инженер

Профессиональная деятельность.

Общий стаж работы: Начало 04.2003

Конец по настоящее время

Полное официальное название организации, город ООО "Тэлма"

Отрасль ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ => Разработка ПО и консультирование в этой области

Размер компании От 500 до 1000 человек

Название должности/специализация инженер-программист

Должностные обязанности, основные выполняемые функции первые полтора года работала тестовым инженером и по совместительству разрабатывала вспомогательные программы для работы тестового отдела. В настоящее время занимаюсь разработкой автоматических тестов на Perl для программного обеспечения мобильных телефонов, а так же созданием вспомогательной программы для тестового отдела на ASP.NET C#.

Причина поиска новой работы заработная плата

Дополнительные навыки.

Машинопись: Есть

Навыки работы на компьютере: Более 3 лет

Дополнительные компьютерные знания, умения: Borland/Visual/.Net C++, Pascal, ASP.Net C#, VB/VBA, HTML и др. СУБД: MS SQL Server 2000.