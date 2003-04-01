Пол: Женский
Дата рождения: 30.06.1983
Семейное положение: холост/не замужем
Дети: нет
Контактная информация
E-mail: [email protected]
Мобильный телефон: 8 920 015 99 67
Предпочтительный способ связи : любой
Требования к новому месту работы
Желаемая позиция (название резюме): программист, специалист в области информационных технологий.
Тип работы: Не имеет значения
График работы: Не имеет значения
Размер компании: Не имеет значения
Готовы ли Вы рассматривать предложения о временной работе? да
Готовы ли Вы ездить в командировки? да
Основное образование.
Уровень образования: Высшее
Год окончания (мм.гггг) Полное название учебного заведения, факультета, город Форма обучения
12.2005 Нижегородский Государственный Технический Университет Дневное
Специальность Технические науки => Информатика и вычислительная техника
Степень инженер
Профессиональная деятельность.
Общий стаж работы: Начало 04.2003
Конец по настоящее время
Полное официальное название организации, город ООО "Тэлма"
Отрасль ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ => Разработка ПО и консультирование в этой области
Размер компании От 500 до 1000 человек
Название должности/специализация инженер-программист
Должностные обязанности, основные выполняемые функции первые полтора года работала тестовым инженером и по совместительству разрабатывала вспомогательные программы для работы тестового отдела. В настоящее время занимаюсь разработкой автоматических тестов на Perl для программного обеспечения мобильных телефонов, а так же созданием вспомогательной программы для тестового отдела на ASP.NET C#.
Причина поиска новой работы заработная плата
Дополнительные навыки.
Машинопись: Есть
Навыки работы на компьютере: Более 3 лет
Дополнительные компьютерные знания, умения: Borland/Visual/.Net C++, Pascal, ASP.Net C#, VB/VBA, HTML и др. СУБД: MS SQL Server 2000.