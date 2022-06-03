korolevUiUx

Владислав Королев korolevUiUxkorolevUiUx
Всем, привет! ✌️
Меня зовут Владислав и я Web-designer
Добрый и отзывчивый парень, у которого не горят дедлайны
Считаю, что задизайнить можно всё, главное знать размер и примерный стиль
Во время дизайна в ход идут автолейауты и компоненты.
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Создаю шедевры в:
Figma
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe XD
Оживляю дизайн в:
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Сверстаю сайт на:
Tilda
Моё портфолио можно посмотреть на Behance:
https://www.behance.net/batbatbata7b47
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Связаться со мной можно:
Telegram: https://t.me/mofyl
VK: https://vk.com/vladkorolyov97
Почта: [email protected]
WhatsApp, Viber: +375(25)7103242