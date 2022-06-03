korolevUiUx

На все вопросы можно найти приятные ответы

Всем, привет! ✌️

Меня зовут Владислав и я Web-designer

Добрый и отзывчивый парень, у которого не горят дедлайны

Считаю, что задизайнить можно всё, главное знать размер и примерный стиль

Во время дизайна в ход идут автолейауты и компоненты.

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Создаю шедевры в:

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe XD

Оживляю дизайн в:

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Сверстаю сайт на:

Tilda

Моё портфолио можно посмотреть на Behance:

https://www.behance.net/batbatbata7b47

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Связаться со мной можно:

Telegram: https://t.me/mofyl

VK: https://vk.com/vladkorolyov97

Почта: [email protected]

WhatsApp, Viber: +375(25)7103242