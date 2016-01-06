koroleva-eva-ya

сделаю классный продающий анимационный видеоролик

Занимаюсь созданием логотипов, видеомонтажом, и, конечно, мое любимое: продающие анимационные видеоролики. Это весело, интересно зрителям, ненавязчиво и очень эффективно.

Мне нравится придумывать короткие истории, подбирать персонажей, "оживлять" их и, потом, получать отзывы довольных клиентов.

почему мультики?

как это работает

пример работы для мультиязычного сайта

ролик для юридической компании

пишите сейчас, пока еще не все очнулись после праздников