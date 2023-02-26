koroleva_angelov

Меня зовут Ольга. Рада приветствовать вас в своём профиле.

Я ответственна, исполнительна и готова к продуктивному сотрудничеству. Гарантирую своевременное выполнение заданий.

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Наполню товарами Ваш интернет-магазин на таких маркетплейсах как озон, вайлдберис, сбермегамаркет, яндекс маркет/ Кроме того работаю с магазинами на платформах Битрикс, Джумла, ВордПресс, Викс, Опенкарт, Вебасист, тиу, самописными платформами. Опыт работы более 3-ёх лет.

Могу предложить Вам несколько пакетов на выбор, в зависимости от Ваших целей и потребностей.

Пакет 1 - Добавление картинок(не более 5-ти), характеристик(не более 5-ти), описаний, артикула, цены. Работаю с вашим донором. Стоимость одной карточки - 35 р.

Пакет 2 - Добавление картинок(не более 10-ти), характеристик(не более 10-ти), описаний, артикула, цены, сео (при необходимости). Работаю с вашим донором. Стоимость одной карточки - 45 р.

Пакет 3 - Добавление картинок, характеристик, описаний, артикула, цены. Поиск необходимой информации. Стоимость одной карточки - 55 р.