korolewa19m

Татьяна korolewa19m

 
28 летУкраина/Малин
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Занимаюсь копирайтингом с 2014 года, продаю статьи на биржах контента Адвего и Етекст. 

Больше года проработала в сети интернет-магазинов. В обязаности входило: контент, менеджер по продажам, обработка. 

Детальнее: 

выставляла контент и готовила развлечения, ставила водяной знак и редактировала фото в группах, следила за комментариями, рассылала ттн, принимала заказы по скриптах, проводила розыграши в вк через ютуб с помощью рандом, обрабатывала проблемные заказы (потеря посылки или обмен). 

Для себя сделала группку по интересам (творчество мое хобби) - https://vk.com/club114828944

Портфолио