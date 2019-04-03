Занимаюсь копирайтингом с 2014 года, продаю статьи на биржах контента Адвего и Етекст.

Больше года проработала в сети интернет-магазинов. В обязаности входило: контент, менеджер по продажам, обработка.

Детальнее:

выставляла контент и готовила развлечения, ставила водяной знак и редактировала фото в группах, следила за комментариями, рассылала ттн, принимала заказы по скриптах, проводила розыграши в вк через ютуб с помощью рандом, обрабатывала проблемные заказы (потеря посылки или обмен).

Для себя сделала группку по интересам (творчество мое хобби) - https://vk.com/club114828944