Администрирование, программирование

Образование:

СУНЦ НГУ (Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском государственном университете – физико-математическая школа) – общее образование (г.Новосибирск)

1996 – 2001 Академия ФСБ, ИКСИ (институт криптографии, связи и информатики), факультет спецтехники г.Москва, специальность – Защищенные телекоммуникационные системы, квалификация –инженер, высшее образование.

Доп. курсы:

2005 год – “Управление окружением Microsoft Windows Server 2003”, г.Екатеринбург, УЦ “Микроинформ”

2005 год – “Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database (Установка и администрирование Microsoft SQL)” номер курса: 2072А, г.Екатеринбург, УЦ “Микроинформ”

Опыт работы в области информационных технологий - 7 лет, из них 3 года в должности начальника отдела информациооных технологий в Межрайонной инспекции ФНС (налоговой)

Навыки:

Администрирование доменов на основе Windows Server 2003, администрирование серверов на основе Windows Server 2003, Windows Server 2000, администрирование терминальных серверов на основе Windows Server 2003, администрирование SQL серверов и баз данных на основе SQL Server 2000, написание SQL скриптов для обслуживания БД и функций.

Наличие некоторых знаний в области криптографии и безопасности систем.

Удовлетворительное знание языка программирования C, C++, Visual Basic, написание небольших вспомогательных программ на Visual C++, Visual Basic, C++.