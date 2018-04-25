Я - дизайнер и frontend-разработчик, который постоянно занимается совершенствованием своего мастерства.

Мои ценности: честность, целеустремленность, лёгкий и осознанный подход к решению задач.

Мои навыки и умения:

- Веб-дизайн, логотипы, прототипирование

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript)

- Работа с фреймворками (Bootstrap, jQuery)

- Интеграция верстки с CMS (MODx, OpenCart и др.)

- Работаю по методологии БЭМ

- Верстка семантически верна и легко читаема

- Отзывчивая (адаптивная) верстка. Адаптация сайта под любые устройства

- Работа в среде Node.js

- Git, Bower, Gulp

- Упрощение верстки с использованием Flexbox