Я - дизайнер и frontend-разработчик, который постоянно занимается совершенствованием своего мастерства.
Мои ценности: честность, целеустремленность, лёгкий и осознанный подход к решению задач.
Мои навыки и умения:
- Веб-дизайн, логотипы, прототипирование
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript)
- Работа с фреймворками (Bootstrap, jQuery)
- Интеграция верстки с CMS (MODx, OpenCart и др.)
- Работаю по методологии БЭМ
- Верстка семантически верна и легко читаема
- Отзывчивая (адаптивная) верстка. Адаптация сайта под любые устройства
- Работа в среде Node.js
- Git, Bower, Gulp
- Упрощение верстки с использованием Flexbox
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