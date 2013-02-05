korostelev

Петр выполнил работу быстро и качественно на 100%. Во время работы стало понятно, что объем превышает изначально запланированный и перед программистом стоит задача, без известного решения. Петр не только не закрыл глаза на работу и исчез, как сделали бы многие, но и нашел решение для сложной задачи, увеличив уровень своих знаний, а так же, уже после оплаты, незамедлительно произвел отладку мелких недочетов, появляющихся при глубоком тестировании. Большое спасибо! Обязательно обращусь еще!