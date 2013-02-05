korostelev

Всем привет! Эскиз главной страницы в приложенных файлах – рисунок 1. Сайт создается для того чтобы кратко познакомить людей с темой и дать возможность записаться онлайн на игру. Почти вся информация появляется во ...
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо внести поправки в фотоменю кафе. Во вложении полное техзадание. Все исходники есть в PSD в слоях. Шрифты тоже предоставлю. Задача - заменить изображения, названия и описания блюд, а так же вес и цену. При ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Мне необходимо выполнить качественную модель здания в 3d. Сам занимаюсь визуализацией - не успеваю справиться с объемом навалившейся работы. Ищу исполнителя на данный проект, ну и вообще на будущее сотрудничество. Бюджет предлагайте сами. ...3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
Привет! Необходимо доработать заглушку чтобы она стала резиновой. Вот то что есть: www.applesandlemons.ru Картинка должна быть в центре, и пропорционально масштабироваться в зависимости от разрешения экрана пользователя. Надписи должны располагаться по центру, вверху и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте. ТЗ Изображение во вложении. Сверху просто ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад