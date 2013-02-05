korostelev

Антон korostelev

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Требуется сборка простого сайта

    Всем привет! Эскиз главной страницы в приложенных файлах – рисунок 1. Сайт создается для того чтобы кратко познакомить людей с темой и дать возможность записаться онлайн на игру. Почти вся информация появляется во ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внесение поправок в меню кафе

    Необходимо внести поправки в фотоменю кафе. Во вложении полное техзадание. Все исходники есть в PSD в слоях. Шрифты тоже предоставлю. Задача - заменить изображения, названия и описания блюд, а так же вес и цену. При ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 3D-моделирование здания

    Добрый день! Мне необходимо выполнить качественную модель здания в 3d. Сам занимаюсь визуализацией - не успеваю справиться с объемом навалившейся работы. Ищу исполнителя на данный проект, ну и вообще на будущее сотрудничество. Бюджет предлагайте сами. ...

    AutoCAD
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Резиновая заглушка на сайт

    Привет! Необходимо доработать заглушку чтобы она стала резиновой. Вот то что есть: www.applesandlemons.ru Картинка должна быть в центре, и пропорционально масштабироваться в зависимости от разрешения экрана пользователя. Надписи должны располагаться по центру, вверху и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простейшая заглушка для сайта

    Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте. ТЗ Изображение во вложении. Сверху просто ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

gickach
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Внесение поправок в меню кафе
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
Очень рекомендую данного исполнителя. Все сделал правильно, быстро и хорошо. Очень доволен данным исполнителем. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Krag
Пётр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Резиновая заглушка на сайт
Понятные задания, проблем с оплатой нет.
Петр выполнил работу быстро и качественно на 100%. Во время работы стало понятно, что объем превышает изначально запланированный и перед программистом стоит задача, без известного решения. Петр не только не закрыл глаза на работу и исчез, как сделали бы многие, но и нашел решение для сложной задачи, увеличив уровень своих знаний, а так же, уже после оплаты, незамедлительно произвел отладку мелких недочетов, появляющихся при глубоком тестировании. Большое спасибо! Обязательно обращусь еще!
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tolstov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
3D-моделирование здания
AutoCAD
Очень хороший заказчик. Четко ставит задачу, грамотно разъясняет детали, работу принимает во время. Понимает специфику работы и дает дельные советы. Было очень приятно работать с Антоном. Советую всем.
Большое спасибо. Работы выполнена быстро и профессионально. Было приятно сотрудничать.
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CoolHeart
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Простейшая заглушка для сайта
Получил четкое скорректированное задание, а так же внятные ответы на поставленные задачи, оплату получил сразу же после демонстрации работы, приятный заказчик.
Все сделал быстро и умело. Быстро отладил систему и настроил кроссбраузерность на все что можно. Не смотря на скромную цену был внимателен к тонкостям. Когда пришлось немного увеличить оговоренные сроки работы, заранее предупредил, а не пропал, как делают многие. Уважаю таких специалистов. С удовольствием обращусь еще!
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