korotkova-maria

Мария Короткова korotkova-mariakorotkova-maria
30 летРоссия/Астрахань
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер
1. Пишу тексты, которые нужны заказчику. Строго по ТЗ. Сдаю без доработок.
2. Стараюсь сдавать раньше срока.
3. Открыта к диалогу, прислушиваюсь к критике.
4. Добиваю 100% уникальность, даже если необходимо 85-90%.
5. Соблюдаю нужное количество списков, таблиц, блоков внимания.
6. Могу сдавать тексты от 10 000 символов в день.
Мне интересны: искусство, туризм/отдых, рукоделие, свадьба/дом/семья, кулинария, цветы. Обзоры, характеристики, топ -10, пошаговые процессы. Готова развиваться и в других темах.
Готова к долгосрочному сотрудничеству.
Ссылка на мой профиль на text.ru https://text.ru/22491351
Ссылка на портфолио https://shline.ru/KzsVCe
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