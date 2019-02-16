korotkova-maria

Мария Короткова korotkova-maria

 
30 летРоссия/Астрахань
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер

1.    Пишу тексты, которые нужны заказчику. Строго по ТЗ. Сдаю без доработок.

2.    Стараюсь сдавать раньше срока.

3.    Открыта к диалогу, прислушиваюсь к критике.

4.    Добиваю 100% уникальность, даже если необходимо 85-90%.

5.    Соблюдаю нужное количество списков, таблиц, блоков внимания.

6.    Могу сдавать тексты от 10 000 символов в день.

Мне интересны: искусство, туризм/отдых, рукоделие, свадьба/дом/семья, кулинария, цветы. Обзоры, характеристики, топ -10, пошаговые процессы. Готова развиваться и в других темах.

Готова к долгосрочному сотрудничеству.

Ссылка на мой профиль на text.ru https://text.ru/22491351 

Ссылка на портфолио https://shline.ru/KzsVCe