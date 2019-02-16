korotkova-maria

Копирайтер

1. Пишу тексты, которые нужны заказчику. Строго по ТЗ. Сдаю без доработок.

2. Стараюсь сдавать раньше срока.

3. Открыта к диалогу, прислушиваюсь к критике.

4. Добиваю 100% уникальность, даже если необходимо 85-90%.

5. Соблюдаю нужное количество списков, таблиц, блоков внимания.

6. Могу сдавать тексты от 10 000 символов в день.

Мне интересны: искусство, туризм/отдых, рукоделие, свадьба/дом/семья, кулинария, цветы. Обзоры, характеристики, топ -10, пошаговые процессы. Готова развиваться и в других темах.

Готова к долгосрочному сотрудничеству.

Ссылка на мой профиль на text.ru https://text.ru/22491351

Ссылка на портфолио https://shline.ru/KzsVCe