korotya-anna

Специалист по контекстной рекламе

Здравствуйте.

Меня зовут Анна.

Работаю с контекстной рекламой с 2016 года.

Опыт работы как фрилансером, так и в агентствах.

Разработано более 200 проектов в Яндекс Директ и Google Ads.

Для эффективной работы постоянно отслеживаю важные новости по контекстной рекламе в Гугл и Яндекс.

Все проекты начинаю с настройки/проверки аналитики (Яндекс Метрика и Google Analytics). При необходимости, настраиваю с нуля счетчики и цели с помощью GTM (google tag manager)

2. Если реклама уже была настроена, то независимо от того, будет ли это переработка старых кампаний или создание новых, анализирую полученные результаты для выявления ....

3. Провожу анализ конкурентов:

- кто основные конкуренты в вашей сфере

- что они предлагают

- что мы можем предложить потенциальным клиентам

4. Создание конкурентного предложения.

5. Подготовка и создание рекламных кампаний с учетом полученной информации

6. Контроль на старте. Проверка показателей эффективности. Дальнейшая поддержка.