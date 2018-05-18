Разработка технической документации для корпусной мебели (присадка, кромка, схемы сборок). Карты раскроя. Расчёт расхода материалов на изделие.

Разработке технической документации для корпусной мебели (присадки, кромка, схемы сборок). Карты раскроя. Расчёт расхода материалов на изделие. Работа выполняется качественно. Опыт работы 8,5 лет.

А также услуги по 3D_моделированию.

Цена за разработку документов формируется из количества необходимой документации и затраченного времени.