Создаю интересные ЛОГОТИПЫ

Доброго времени суток, занимаюсь созданием индивидуальных логотипов, баннеров для Ваших целей, обработка фотографий по Вашим требованиям и пожеланиям. Качественно и в срок, о котором мы с Вами договоримся. Все мои работы можно посмотреть здесь на сайте и на сайте "Дивный Дизайн", ссылка на который имеется в моем профиле. О всех вопросах можно обратиться ко мне с помощью электронной почты и телефона. Очень буду рад долгому и плодотворному сотрудничеству с Вами.

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