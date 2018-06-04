Создаю интересные ЛОГОТИПЫ
Доброго времени суток, занимаюсь созданием индивидуальных логотипов, баннеров для Ваших целей, обработка фотографий по Вашим требованиям и пожеланиям. Качественно и в срок, о котором мы с Вами договоримся. Все мои работы можно посмотреть здесь на сайте и на сайте "Дивный Дизайн", ссылка на который имеется в моем профиле. О всех вопросах можно обратиться ко мне с помощью электронной почты и телефона. Очень буду рад долгому и плодотворному сотрудничеству с Вами.
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Портфолио
- Логотип для ресторана европейской кухни FERN573 просмотра
- Логотип для транспортной компании ДАЛЛЬ641 просмотр
- Потрал недвижимости Бай Риэлти340 просмотров