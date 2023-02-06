korshikov13

Интернет-маркетолог
Официальный партнер компании "Формула Трафика".
Совместно с командой организовываем маркетинг под ключ и приводим реальных клиентов!
- разработка и создание сайтов, интернет магазинов, посадочных страниц, лендингов;
- настройка и ведение рекламных кампаний в сети интернет;
- привлечение клиентов в бизнес, любыми доступными и законными способами;
- программирование и разработка IT-технологий;
- дизайн;
- маркетинг и реклама;
- консалтинг (консультации) по вопросам продаж и маркетинга;
Действие аккаунта приостановлено!