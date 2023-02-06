korshikov13

Интернет-маркетолог

Официальный партнер компании "Формула Трафика".

Совместно с командой организовываем маркетинг под ключ и приводим реальных клиентов!

- разработка и создание сайтов, интернет магазинов, посадочных страниц, лендингов;

- настройка и ведение рекламных кампаний в сети интернет;

- привлечение клиентов в бизнес, любыми доступными и законными способами;

- программирование и разработка IT-технологий;

- дизайн;

- маркетинг и реклама;

- консалтинг (консультации) по вопросам продаж и маркетинга;