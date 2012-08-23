Услуги по дизайну любой сложности.

РЕЗЮМЕ

Волкова Юлия Павловна, родилась 4 апреля 1981 года (полных лет – 30). Замужем.

Контактная информация

E-mail: [email protected]

моб. тел. +7(926)822-27-80 (круглосуточно)

Адрес: Москва

Образование

В июне 2007 г. окончила Вятский Государственный Гуманитарный Университет (факультет Технологии и дизайна) по специальности “Графический дизайн”.

Дополнительное образование, курсы и тренинги

В 1997 г. с отличием завершила полный курс обучения в Детской художественной школе г. Шарья (Костромская область). Получено свидетельство № 235.

В июне 2001 г. закончила Кировский технологический колледж по специальности “Моделирование и конструирование одежды".

В 2005 г. прошла полный курс обучения по специальности “Информационные технологии в издательских системах” в Учебном центре Академии Рынка Труда (г.Санкт-Петербург). Решением аттестационной комиссии НОУ “АРТ” присвоена квалификация – специалист по компьютерной верстке и графическому дизайну. Выдано свидетельство Рег. N 21-1.

В 2009 году прошла курс обучения по специальности “Продавец-консультант кухонной мебели” в Учебном центре Мебельной фабрики “Столплит” (г.Сходня, МО).

В 2011 году прошла полный курс теоретической и практической подготовки по программе: “Web-дизайн” в Ноу “Институт информационных технологий” (г.Москва) Свидетельство № 01911

Опыт работы

С октября 2001 г. по декабрь 2004 г. работала в должности “Модельер-конструктор (скорняк-портной) меховых головных уборов” в ателье “Соболь” (ИП Якурнова Л.А.).

С марта 2006 г. по ноябрь 2006 г. работала в должности “Дизайнер” в Рекламном агентстве ООО “Огонек”. Занималась разработкой эскизов и макетов баннеров, световых коробов, объемных и световых букв, штендеров, вывесок и "растяжек”. Выполняла подготовку графических файлов к печати, проводила работы на плоттере. Осуществляла ведение клиента от определения требований до заключения контракта.

С ноября 2006 года по октябрь 2010 г.– удаленная работа (фриланс) в области графического дизайна. Разработка рекламной и полиграфической продукции для организаций и частных заказчиков.

С октября 2010 февраль 2011 г. художник-оформитель в МДОУ ЦРР № 36 г. Электросталь

Разработка дизайна и оформление детских игровых площадок. Разработка обучающих пособий, иллюстраций, методической литературы.

С мая 2011 г. дизайнер в ГУП издательско-торговый центр “Марка” г. Москва

Разработка эскизов открыток, марок, плакатов, календарей, конвертов, телеграфных бланков и др.

Дополнительные сведения

Уверенный пользователь (пакет программ Microsoft Office). Профессионально владею графическими и WEB-редакторами: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, DreamWeaver CS3 и др.

Увлечения: рисунок и живопись, спортивные танцы и др.

Трудолюбива, настойчива, целеустремленна, обучаема.