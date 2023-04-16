HTML-верстка
Качественная верстка сайта по дизайну макету
Занимаюсь адаптивной версткой. Работу делаю в сроки и качественно. Ответственно подхожу к работе и всегда придерживаюсь сроков. Постоянно занимаюсь саморазвитием, коммуникабельна, а также дисциплинированна. В короткие сроки могу исследовать новую область знаний. Люблю заниматься творческой деятельностью, активно использую креативное мышление.
Используемые мной технологии:
JavaScript
HTML
CSS
Figma
React
Git
SCSS
Контакты
Telegram: https://t.me/Korytkochechka
Я против войны в Украине!