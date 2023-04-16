korytsa

Анна korytsa

 
24 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
HTML-верстка

Качественная верстка сайта по дизайну макету

Занимаюсь адаптивной версткой. Работу делаю в сроки и качественно. Ответственно подхожу к работе и всегда придерживаюсь сроков. Постоянно занимаюсь саморазвитием, коммуникабельна, а также дисциплинированна. В короткие сроки могу исследовать новую область знаний. Люблю заниматься творческой деятельностью, активно использую креативное мышление.


Используемые мной технологии:

  • JavaScript

  • HTML

  • CSS

  • Figma

  • React

  • Git

  • SCSS


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JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmaReactSCSS