HTML-верстка

Качественная верстка сайта по дизайну макету

Занимаюсь адаптивной версткой. Работу делаю в сроки и качественно. Ответственно подхожу к работе и всегда придерживаюсь сроков. Постоянно занимаюсь саморазвитием, коммуникабельна, а также дисциплинированна. В короткие сроки могу исследовать новую область знаний. Люблю заниматься творческой деятельностью, активно использую креативное мышление.



Используемые мной технологии:

JavaScript

HTML

CSS

Figma

React

Git

SCSS



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