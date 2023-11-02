Разработка дизайна и не только для различных направлений

linktr.ee/kos.ekateryna



— проектирование сайтов с нуля, создание иконок, баннеров, иллюстраций к ним; работа с веб-конструкторами (Tilda, Webflow);

— разработка фирменного стиля/визуального оформления для бренда, рекламных и сувенирных материалов;

— создание визуального оформления для социальных сетей: рекламных постов, инфографики;

— разработка бизнес-презентаций, для выступлений, имиджевых;

— монтаж видео-роликов; работа с текстом, добавление субтитров;

— художественная обработка фото и видео;

— подготовка макетов сувенирной и полиграфической продукции для передачи их изготовителю; разработка мокапов;