Разработка дизайна и не только для различных направлений
linktr.ee/kos.ekateryna
— проектирование сайтов с нуля, создание иконок, баннеров, иллюстраций к ним; работа с веб-конструкторами (Tilda, Webflow);
— разработка фирменного стиля/визуального оформления для бренда, рекламных и сувенирных материалов;
— создание визуального оформления для социальных сетей: рекламных постов, инфографики;
— разработка бизнес-презентаций, для выступлений, имиджевых;
— монтаж видео-роликов; работа с текстом, добавление субтитров;
— художественная обработка фото и видео;
— подготовка макетов сувенирной и полиграфической продукции для передачи их изготовителю; разработка мокапов;
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Презентация по традиционной японской одежде Кимононет просмотров
- Разработка иконок для интернет-магазина одеждынет просмотров
- Логотип для частной клиники1 просмотр
Баннеры
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$3/час
от $15от 2 дней
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Дизайн сайтов
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$5/час
от $30от 3 дней
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Иконки и Пиксель-арт
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$4/час
от $15от 2 дней
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Обработка фотографий
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$3/час
от $10от 1 дня
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Презентации
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$4/час
от $20от 2 дней
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Фирменный стиль
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$5/час
от $35от 4 дней
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