Маркшейдер, геодезист, камеральщик, инженер ПТО.

Диплом с отличием по направлению Горное дело, специализация Маркшейдерское дело, специалитет 5,5лет очная форма обучения в Инженерной академии Российского университета дружбы народов. Участие в ENES - международный форум энергоэффективности, наличие сертификата, так же участие в международном инженерном чемпионате CASE-IN в Лиге горное дело, получен диплом III степени за предложенный проект разработки. Общий опыт работы по специальности: более 5лет. Имеется опыт работы по созданию исполнительной документации ( камеральные работы), подготовка ИД к сдаче(полный пакет), так же опыт работы связанный с оцифровкой документов, обработкой результатов лазерного сканирования и создания 3D моделей по съемкам, работа со сметами, подсчеты объемов, создание ППР, ведение нескольких объектов по подготовке выполнения и закрытию объемов. Объекты: строительство ЖК-полный цикл от 0 до отделочных работ по г. Москве и МО; строительство станций и вестибюлей (от котлована до архитектуры) метро + перенос сетей г. Москва и МО, шпунтовое ограждение(шпунт, распорная система, земляные работы): ЖК, офисы, дороги, мосты; реставрация: старых арх. зданий(по результатам лазерного сканирования создание облака и отрисовка 3D моделей); работа с топосъемкой, обработка результатов съемки местности в Крыму. Есть опыт работы, производства работ с применением таких приборов, как: тахеометр; теодолит, нивелир: как оптические так и электронные); GNSS оборудование. Работа в Autocad, Civil, Excel и др. сопутствующих программах.