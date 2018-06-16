Приветствую! Меня зовут Екатерина Самедова. Я практикующий интернет-маркетолог. Cпециалист по контекстной рекламе.

Я буду максимально полезна, если Вы:

- Собственник бизнеса.

Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу.

-Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. Я всегда работаю индивидуально.

Со своей стороны гарантирую:

-Только целевой трафик При «сливе» бюджета на нецелевых посетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме;

-На связи 7 дней в неделю. Отвечаю оперативно при первой возможности;

-Полный доступ к рекламным кампаниям! Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.

Перед совместной работой полезно ознакомится:

-Работаю с любым бюджетом;

-Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней;

-Цена создания РК в среднем 4000-5000 руб. (только Директ/AdWords).

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Для связи:

WhatsApp+79098015652

eMail:[email protected]

Skype:koshka9832