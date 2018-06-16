koshka9832

Екатерина koshka9832

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Приветствую! Меня зовут Екатерина Самедова. Я практикующий интернет-маркетолог. Cпециалист по контекстной рекламе.

Я буду максимально полезна, если Вы:

- Собственник бизнеса.

Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу.

-Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. Я всегда работаю индивидуально.

Со своей стороны гарантирую:

-Только целевой трафик При «сливе» бюджета на нецелевых посетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме;

-На связи 7 дней в неделю. Отвечаю оперативно при первой возможности;

-Полный доступ к рекламным кампаниям! Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.

Перед совместной работой полезно ознакомится:

-Работаю с любым бюджетом;

-Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней;

-Цена создания РК в среднем 4000-5000 руб. (только Директ/AdWords).

Напишите мне

Для связи:

WhatsApp+79098015652

eMail:[email protected]

Skype:koshka9832

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Отзывы заказчиков

AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Подбор ключевых слов
Спасибо, большое, Екатерине за работу, помощь и рекомендации! Сразу чувствуется - профессионал своего дела! Всем рекомендую! Надеюсь на продолжение сотрудничества ;)
Благодарю за сотрудничесвто! Было чётко поставлена задача, мгновенная оплата за работу. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Greynvald
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Продвижение сайта
Всё хорошо сделала, рекомендую
Отличный заказчик! Работа оплачена в срок , как было договорено. Рекомендую!
Ответный отзыв
Контекстная реклама
2 отзыва
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга