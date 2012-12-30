Много денег не возьму, связь предпочтительней через Skype: koshurka

Предоставляю услуги:

-Верстка небольших проектов без интеграции с CMS (кроссбраузерность) по готовым макетам

-Доработка чужой верстки, исправление ошибок

-ASP-скрипты (VBScript)

-Внесение исправлений в скрипты PHP, ASP

-Написание и редактирование SQL-запросов

По этим вопросам всегда требую предоплату:

-Верстка

-ASP скрипты

-SQL-запросы с нуля

По этим вопросам предоплата зависит от объема работы:

-Доработка верстки, исправление ошибок в ней

-Исправления в скриптах

-Исправление SQL-запросов

Оплата принимается в виде WebMoney (WMR, WMZ) и банковских переводов