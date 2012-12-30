Много денег не возьму, связь предпочтительней через Skype: koshurka
Предоставляю услуги:
-Верстка небольших проектов без интеграции с CMS (кроссбраузерность) по готовым макетам
-Доработка чужой верстки, исправление ошибок
-ASP-скрипты (VBScript)
-Внесение исправлений в скрипты PHP, ASP
-Написание и редактирование SQL-запросов
По этим вопросам всегда требую предоплату:
-Верстка
-ASP скрипты
-SQL-запросы с нуля
По этим вопросам предоплата зависит от объема работы:
-Доработка верстки, исправление ошибок в ней
-Исправления в скриптах
-Исправление SQL-запросов
Оплата принимается в виде WebMoney (WMR, WMZ) и банковских переводов
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