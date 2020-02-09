Портфолио нет, так как работаю фрилансером впервые. Однако, считаю, что кое-какие навыки у меня имеются.

Люблю рисовать, обрабатывать фотографии в одном стиле, немного разбираюсь в редактировании видео и фотошопе, могу придумывать стишки, писать сочинения по русскому языку и литературе, могу переводить тексты на английский