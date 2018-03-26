Так сложилось, что сайт делается на Perl, но сторонние сервисы сейчас очень редко предоставляют примеры на нем, только на PHP и других языках. Я обратился к Константину и он сделал подобную интеграцию на Перле, чем я оооочень доволен, потому что у самого не получилось. Спасибо!