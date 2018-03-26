kosmik8485

Константин kosmik8485

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Программист Perl

Последнее время только Perl. А так есть опыт в следующем:

  • perl
  • php
  • python
  • ruby
  • bash
  • linux
  • apache/nginx
  • mysql
...
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Отзывы заказчиков

iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сделать отправку писем на Perl с помощью SparkPost
HTMLSMTP
Так сложилось, что сайт делается на Perl, но сторонние сервисы сейчас очень редко предоставляют примеры на нем, только на PHP и других языках. Я обратился к Константину и он сделал подобную интеграцию на Перле, чем я оооочень доволен, потому что у самого не получилось. Спасибо!
Было приятно работать, точная задача, быстрые ответы на вопросы по задаче и своевременная оплата.
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