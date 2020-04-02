kosmosformation

Катерина kosmosformation

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ваш любимый дизайнер &#9829;

ОБО МНЕ

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Опыт работы в сфере дизайна — 4 года на фриланс-проектах, в штате студии дизайна и рекламы «Жара» и издательства «Союз писателей».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

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Сотрудничала с крупными организациями, так и с частными предприятиями по всей России. Специализируюсь на разработке уникального корпоративного стиля, дизайне сайтов, создании логотипов, оформлении баннеров, вывесок, витрин, рекламных материалов (полиграфия, иллюстрации для соцсетей), визитных карточек, сувенирной и прочей фирменной атрибутики.

УМЕНИЯ

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Владею навыками работы в CorelDRAW, Photoshop и других графических редакторах.