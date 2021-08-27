Юридические услуги

Окажу юридическую помощь:

-Споры при возмещении ущерба при ДТП как со страховой компанией,так и с виновником ДТП;

- Споры при защите прав потребителей (возврат денег за товар с дефектами (телефон, телевизор, кухня и т.п., некачественно оказанные услуги, выполненные работы (ремонт квартиры, машины и т.п.);

- Споры по возврату займ;

- Споры по исполнению договорных обязательств, задолженность по Договору (представительство в Арбитражном суде);

- Подготовка или проверка Договор (описание рисков и "подводных камней")