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ОБО МНЕ
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» Высшее филологическое образование (переводческое отделение) + курсы гидов-переводчиков.
» Итальянский - С1, английский - B1/B2, французский - B1, немецкий - А2.
» Русский язык: http://www.on-test.com/public/35702-683-10040566164168847665490877fb739e5490877fb7b69.html
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ЕЩЕ НЕМНОГО
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Меня зовут Ася, обращаться лучше именно так. Уже 24 года живу в Северной столице.
Я не только копирайтер, но и преподаватель итальянского, переводчик, корректор, редактор, и это не конец списка.
Моя душа отдана путешествиям, морю и новым знаниям, поэтому я постоянно учусь, а все мои занятия и профессии (предыдущие и нынешние) связаны с этим.
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О РАБОТЕ
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» Не ограничена в темах. Вообще. Правда. Как и в стилях.
» В работе использую 5+ источников, включая книги, кодексы и научные публикации.
» Могу продать что угодно.
» Постоянно совершенствую мастерство, в том числе и в отношении продающих текстов.
» В голове всегда море идей, готова писать на заказ статьи и серии статей.
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РАСЦЕНКИ
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» Копирайтинг от 50/1000 зпб.
» Сложный продающий или сео-текст от 60/1000 зпб.
» Корректура от 15/1000 зпб.
» Перевод IT-RU, RU-IT, EN-RU (несложные тексты), FR-RU - обговаривается.