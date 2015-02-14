- - - - - - - - - - - - -

ОБО МНЕ

- - - - - - - - - - - - -

» Высшее филологическое образование (переводческое отделение) + курсы гидов-переводчиков.

» Итальянский - С1, английский - B1/B2, французский - B1, немецкий - А2.

» Русский язык: http://www.on-test.com/public/35702-683-10040566164168847665490877fb739e5490877fb7b69.html

- - - - - - - - - - - - -

ЕЩЕ НЕМНОГО

- - - - - - - - - - - - -

Меня зовут Ася, обращаться лучше именно так. Уже 24 года живу в Северной столице.

Я не только копирайтер, но и преподаватель итальянского, переводчик, корректор, редактор, и это не конец списка.

Моя душа отдана путешествиям, морю и новым знаниям, поэтому я постоянно учусь, а все мои занятия и профессии (предыдущие и нынешние) связаны с этим.

- - - - - - - - - - - - -

О РАБОТЕ

- - - - - - - - - - - - -

» Не ограничена в темах. Вообще. Правда. Как и в стилях.

» В работе использую 5+ источников, включая книги, кодексы и научные публикации.

» Могу продать что угодно.

» Постоянно совершенствую мастерство, в том числе и в отношении продающих текстов.

» В голове всегда море идей, готова писать на заказ статьи и серии статей.

- - - - - - - - - - - - -

РАСЦЕНКИ

- - - - - - - - - - - - -

» Копирайтинг от 50/1000 зпб.

» Сложный продающий или сео-текст от 60/1000 зпб.

» Корректура от 15/1000 зпб.

» Перевод IT-RU, RU-IT, EN-RU (несложные тексты), FR-RU - обговаривается.