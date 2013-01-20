Павел - отличный заказчик, который умеет объективно оценивать работу и время, требуемое на ее выполнение.
Доброжелательное отношение, корректные исходники, достойная оплата и лояльность в отношении исполнителя - вот те положительные качества, которые проявились у Павла за весь период сотрудничества.
Буду очень рад дальнейшим совместным проектам!
Верстка страницы
При работе над проектом не было времени самостоятельно заняться версткой, поэтому пришлось искать фрилансера. Вышел на Александра случайно, выбрал на удачу из целого списка. В пользу Александра говорили его многочисленные положительные комментарии, а также наличие большого перечня работ. Не много смутило, что работает исключительно по предоплате, но это можно понять, ведь не добросовестных заказчиков как и исполнителей сегодня хватает.
Задание заключалось в верстке одной страницы из PSD достаточно высокой сложности с соблюдением попиксельности и совместимости со всеми популярными браузерами включая IE от 7 версии.
С первой минуты Александр показал себя как профессионал, он обозначил цены и сроки только после того как ознакомился с исходными данными. Обговорив все детали, Алекандр приступил к работе.
Как и было обещано, работа была выполнена точно в сроки, а все выявленные мною замечании были исправлены в этот же день.
Также особым плюсом Александру хотелось бы отметить его стабильный "онлайн". Александр был доступен в любую минуты и я всегда мог с ним связаться. Также хотелось бы отметить подход Александра к спорным моментам дизайна, он всегда говорил о них заранее, предлагая возможные варианты решения. Что в конечном итоге свело список замечаний с моей стороны к минимуму.
Подытожив:
- Адекватная цена
- 100% валидная верстка
- Соблюдение сроков
- Оперативность
- Стабильный онлайн
Думаю я продолжу сотрудничество с Александром в дальнейшим.