Верстка страницы При работе над проектом не было времени самостоятельно заняться версткой, поэтому пришлось искать фрилансера. Вышел на Александра случайно, выбрал на удачу из целого списка. В пользу Александра говорили его многочисленные положительные комментарии, а также наличие большого перечня работ. Не много смутило, что работает исключительно по предоплате, но это можно понять, ведь не добросовестных заказчиков как и исполнителей сегодня хватает. Задание заключалось в верстке одной страницы из PSD достаточно высокой сложности с соблюдением попиксельности и совместимости со всеми популярными браузерами включая IE от 7 версии. С первой минуты Александр показал себя как профессионал, он обозначил цены и сроки только после того как ознакомился с исходными данными. Обговорив все детали, Алекандр приступил к работе. Как и было обещано, работа была выполнена точно в сроки, а все выявленные мною замечании были исправлены в этот же день. Также особым плюсом Александру хотелось бы отметить его стабильный "онлайн". Александр был доступен в любую минуты и я всегда мог с ним связаться. Также хотелось бы отметить подход Александра к спорным моментам дизайна, он всегда говорил о них заранее, предлагая возможные варианты решения. Что в конечном итоге свело список замечаний с моей стороны к минимуму. Подытожив: - Адекватная цена - 100% валидная верстка - Соблюдение сроков - Оперативность - Стабильный онлайн Думаю я продолжу сотрудничество с Александром в дальнейшим.