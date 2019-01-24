kossguzenko

Google AdWords, Google Ads Специалист, PPC

Занимаюсь рекламой уже четыре года. Начинал в интернет-магазине Provence-decor.com.ua, сейчас на постоянной должности работаю в американском проекте DoULike.com

Имею сертификат от Google.

Проходил курсы по AdWords и SEO в 2015 году.

Что умею: