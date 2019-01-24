kossguzenko

Google AdWords, Google Ads Специалист, PPC
Занимаюсь рекламой уже четыре года. Начинал в интернет-магазине Provence-decor.com.ua, сейчас на постоянной должности работаю в американском проекте DoULike.com
Имею сертификат от Google.
Проходил курсы по AdWords и SEO в 2015 году.
Что умею:
- Настроить РК в поиске.
- Настроить РК в КМС.
- Собрать ключевые слова.
- Собрать минус слова.
- Создать объявления.
- Настроить ре-маркетинг.
- Провести А/В тест.
- Грамотно разбить все по группам.
- Сделать расширения для объявлений.