kossguzenko

Константин kossguzenko

 
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Google AdWords, Google Ads Специалист, PPC

Занимаюсь рекламой уже четыре года.  Начинал в интернет-магазине Provence-decor.com.ua, сейчас на постоянной должности работаю в американском проекте DoULike.com

Имею сертификат от Google. 

Проходил курсы по AdWords и SEO в 2015 году. 

Что умею:

  • Настроить РК в поиске.
  • Настроить РК в КМС.
  • Собрать ключевые слова.
  • Собрать минус слова.
  • Создать объявления.
  • Настроить ре-маркетинг.
  • Провести А/В тест.
  • Грамотно разбить все по группам.
  • Сделать расширения для объявлений.
Google Ads