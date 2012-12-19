Так как я новенький, в принципе займусь с начала копирайтинга и рерайтинга.
На самом деле я обычный продавец онлайн-магазина,
Но так как пока что нет заказов, я могу здесь не много под заработать.
Могу работать с онлайн - магазинами.
Наполнять ваш магазин товаром, описаниями.
Привлекать потенциальных посетителей или же покупателей в ваш магазин.
Чуть позднее напишу подробно.
Спасибо.
Работаю только при предоплате, так как уже насмотрелся на кидалов и вранье.
Тем более я не в первый раз на таких сайтах и знаю, что могут кинуть запросто.
Так что пишите, готов сотрудничать и работать пока только с онлайн магазинами и с редактированием/корретировкой/копирайтингом/рерайтингом статей.
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Роман К. +7903-172-49-18 (на телефон шлем только SMS, на звонки не отвечаю, только если звонят по поводу сотрудничества).
Так же есть e-mail : [email protected] (в графе тема не забудьте написать что вы с этого сайта).
Еще есть соц. сеть Вконтакте.ру http://vk.com/roman_demo (в сообщении написать что вы с этого сайта).
Спасибо.