Не в первый раз на таком сайте, но готов поучиться и заработать....! Roma K

Так как я новенький, в принципе займусь с начала копирайтинга и рерайтинга.

На самом деле я обычный продавец онлайн-магазина,

Но так как пока что нет заказов, я могу здесь не много под заработать.

Могу работать с онлайн - магазинами.

Наполнять ваш магазин товаром, описаниями.

Привлекать потенциальных посетителей или же покупателей в ваш магазин.

Чуть позднее напишу подробно.

Спасибо.

Работаю только при предоплате, так как уже насмотрелся на кидалов и вранье.

Тем более я не в первый раз на таких сайтах и знаю, что могут кинуть запросто.

Так что пишите, готов сотрудничать и работать пока только с онлайн магазинами и с редактированием/корретировкой/копирайтингом/рерайтингом статей.

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Роман К. +7903-172-49-18 (на телефон шлем только SMS, на звонки не отвечаю, только если звонят по поводу сотрудничества).

Так же есть e-mail : [email protected] (в графе тема не забудьте написать что вы с этого сайта).

Еще есть соц. сеть Вконтакте.ру http://vk.com/roman_demo (в сообщении написать что вы с этого сайта).

Спасибо.