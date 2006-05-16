Являюсь профессионльным контентником- верстальщиком, за последние 4 года работал в группе поддержки интернет-магазинов www.mvideo.ru, www.smarton.ru, разрабатывал уникальный новостной контент для информационного агентства "Метеоновости" (www.hmn.ru), писал статьи для туристического проекта SVALI.RU. Врожденная грамотность, литературный русский язык. Работаю быстро и качественно, использую в верстке табличную и послойную верстку, оптимизирую для IE и Firefox, а также для разрешений от 800х600 до 1280х1024. Прошу за свои услуги адекватные деньги, поэтому за проекты стоимостью до 20 у.е., к сожалению, не имею возможности браться - невыгодно.