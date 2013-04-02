kostarosta2

Коста kostarosta2

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Установить и настроить WEB CRM, базу заявок

    Требуется установить и настроить бесплатную опенсорсную WEB CRM или табличную WEB среду для обработки заявок. Необходимо осуществить импорт данных из ГуглТаблиц и обеспечить дальнейшее сопровождение системы. Пример работы предоставлен на скриншоте.

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт на современный движок

    Необходимо перенести сайт disel com ua с Джумлы 2.5.2 на современный движок с резиновым дизайном. Проект включает в себя сохранение дизайна, основных разделов и категорий, статей и новостей. Обязательно сохранять исходные урлы и метатеги. На форму обратной связи установить рекапчу.

    DrupalJoomlaWordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать страницу под мобильные на старом сайте + реклама гугл

    $40

    Необходимо создать мобильную страницу для старого сайта с использованием существующей системы управления контентом (CMS). Также требуется настройка рекламы в Google для привлечения трафика. Ожидается проработка дизайна и функционала страницы, а также интеграция рекламных кампаний.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос магазина на новый движок

    Требуется перенести интернет-магазин Energoshop с самописного движка osCommerce на Opencart 3.0.2. Необходимо создать таблицу соответствия старых и новых урлов, а также сохранить все данные модуля 'Задать вопрос' без изменений. При парсинге товаров цветовые стили текста учитывать не нужно, урлы страниц остаются неизменными.

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • База данных (MySQL) контрагентов с вебинтерфейсом

    Нужно создать базу данных контрагентов (поставщиков) с простым вебинтерфейсом (в виде таблицы). База данных предназначена для быстрого поиска контактов поставщиков по бренду, группе товаров или названию компании. Графически представляет собой таблицу с набором ...

    MySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание и наполнение сайта-каталога

    $150

    Планируется создание сети сайтов-сателлитов. В данном случае необходимо создать сайт-каталог оборудования. Имеется исходный сайт на англ. языке (katana.com.tr), необходимо по его образу и подобию создать русскоязычную версию. Движок не важен, но желателен ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать грамотное ТЗ на разработку сайта

    $50

    Необходимо разработать грамотное ТЗ по переносу сайта с одного движка на другой. С меня - перечень требований , от вас - четкое, по пунктам, не допускающих двоякого трактования изложение данных требований.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта интернет-магазина на новый движок

    $1000

    Есть сайт на самописном движке (основа Оскомерс). Есть желание перейти на новый современный движок с адекватной техподдержкой. Основные требования к движку (не обязательно требования должны выполнятся «из коробки», но возможность дописать, доставить нужные модули ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта на новый движок

    $1000

    Есть сайт на самописном движке (основа Оскомерс). Есть желание перейти на новый современный гибкий движок. Основные требования к движку (не обязательно требования должны выполнятся "из коробки", но возможность дописать должна присутствовать): ...

    JoomlaOpencart
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Запустить сайт на Shop Script

    Починить сайт на Shop Script. Раньше работал. Потом наковыряли в настройках - перестал. Неохота разбираться. Почините, плз)) energoshop.kiev.ua Далее — множественные доработки по нему. Но сейчас задача только запустить — дабы люди видели ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для продвижения сайтов

    $1000

    Продвижение сайтов на постоянной основе 1. Главное требование – полная финансовая прозрачность. Нужно понимать какая часть бюджета идет на ссылки, какая на услуги самого продвиженца, тексты и т.д. 2. Опыт в ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать плакаты в стиле СССР

    $250

    нужны листовки/плакаты А4, А3, А2. Содержимое плакатов – графика в псевдосоветском патриотическом стиле. Лозунги: «Студент, все ходишь на пары? Вступай в МВМ! Летай на Багамы!» «Студент, ты сопли не жуй. Вступай в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать сайт по готовому дизайну на Джумла 2.5

    $100

    Есть простенький сайт на Джумла 1.5, созданный на глючном шаблоне. Шаблон долго пилили пытались исправить все глюки, но им нет конца. Нужно используя уже готовый дизайн сайт и элементы интерфейса создать с нуля руцями ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести изменения в сайте, Joomla 1.5

    1. Добавить «шапку» на модуль калькулятора. Такую же, как на модуле «Виды вкладов» на шапке калькулятора написать "Калькулятор" 2. В меню сделать, чтоб при наведении на названия курсора они уже становились интерактивными (меняли цвет ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на joomla

    $50

    Есть почти готовый шаблон, нужно его допилить. Что нужно сделать: 1. Блок "вопрос|ответ". Простенькая капча. Отдельные страницы для каждого вопроса/ответа. возможность промодерации, возможность добавления вопросов администратором сайта через админку, установка ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ded_fokich
Евгений 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать плакат в векторе по образцу.
Бок о бок выполнили работу и преодолели сложности оплаты. Константин - надежный напарник и заказчик. Благодарю за сотрудничество.
Все очень быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать баннер по образцу
Отличный заказчик. Оперативное взаимодействие и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Создание и наполнение сайта-каталога
Отличный заказчик. Задача была поставлена чётко, оплата произведена сразу после проведения работы. Спасибо за сотрудничество.
Все сделано шикарно. Быстро, четко и в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Создать плакаты в стиле СССР
Спасибо за работу
Работа выполнена.
Ответный отзыв
iverson_naz
Назарий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Редизайн лого и дизайн визитки
Спасибо, Константин, за интересную работу! Все было оперативно, четко и чесно! Буду раз еще посотрудничать с Вами. Удачи в бизнесе :)
Замечательный исполнитель. Делает очень быстро, качественно и талантливо. Настоящий мастер своего дела. Рекомендую.
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