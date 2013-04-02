kostarosta2

Необходимо установить любую бесплатную CRM (например, Vtiger или SuiteCRM) и настроить её для продаж оборудования. Также требуется выполнить импорт лидов из Excel для дальнейшей работы с клиентами.
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется установить и настроить бесплатную опенсорсную WEB CRM или табличную WEB среду для обработки заявок. Необходимо осуществить импорт данных из ГуглТаблиц и обеспечить дальнейшее сопровождение системы. Пример работы предоставлен на скриншоте.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести сайт disel com ua с Джумлы 2.5.2 на современный движок с резиновым дизайном. Проект включает в себя сохранение дизайна, основных разделов и категорий, статей и новостей. Обязательно сохранять исходные урлы и метатеги. На форму обратной связи установить рекапчу.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Необходимо создать мобильную страницу для старого сайта с использованием существующей системы управления контентом (CMS). Также требуется настройка рекламы в Google для привлечения трафика. Ожидается проработка дизайна и функционала страницы, а также интеграция рекламных кампаний.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перенести интернет-магазин Energoshop с самописного движка osCommerce на Opencart 3.0.2. Необходимо создать таблицу соответствия старых и новых урлов, а также сохранить все данные модуля 'Задать вопрос' без изменений. При парсинге товаров цветовые стили текста учитывать не нужно, урлы страниц остаются неизменными.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать базу данных контрагентов (поставщиков) с простым вебинтерфейсом (в виде таблицы). База данных предназначена для быстрого поиска контактов поставщиков по бренду, группе товаров или названию компании. Графически представляет собой таблицу с набором ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
После переноса на новый хостинг, сайт некорректно работает. Нужно починить. Адрес сайта: http://energoshop точка in точка uaВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Во вложении пример плаката в растре. Нужно нарисовать его в векторе с возможностью последующего редактирования. (автотрассировка не прокатит)Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Во вложении образцы банеров. Физические размеры 1000*2050 Нужно нарисовать их в разрешении 200дпи. Внести небольшие правки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
Планируется создание сети сайтов-сателлитов. В данном случае необходимо создать сайт-каталог оборудования. Имеется исходный сайт на англ. языке (katana.com.tr), необходимо по его образу и подобию создать русскоязычную версию. Движок не важен, но желателен ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо разработать грамотное ТЗ по переносу сайта с одного движка на другой. С меня - перечень требований , от вас - четкое, по пунктам, не допускающих двоякого трактования изложение данных требований.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Есть сайт на самописном движке (основа Оскомерс). Есть желание перейти на новый современный движок с адекватной техподдержкой. Основные требования к движку (не обязательно требования должны выполнятся «из коробки», но возможность дописать, доставить нужные модули ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Есть сайт на самописном движке (основа Оскомерс). Есть желание перейти на новый современный гибкий движок. Основные требования к движку (не обязательно требования должны выполнятся "из коробки", но возможность дописать должна присутствовать): ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт12 лет назад
Починить сайт на Shop Script. Раньше работал. Потом наковыряли в настройках - перестал. Неохота разбираться. Почините, плз)) energoshop.kiev.ua Далее — множественные доработки по нему. Но сейчас задача только запустить — дабы люди видели ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Продвижение сайтов на постоянной основе 1. Главное требование – полная финансовая прозрачность. Нужно понимать какая часть бюджета идет на ссылки, какая на услуги самого продвиженца, тексты и т.д. 2. Опыт в ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
нужны листовки/плакаты А4, А3, А2. Содержимое плакатов – графика в псевдосоветском патриотическом стиле. Лозунги: «Студент, все ходишь на пары? Вступай в МВМ! Летай на Багамы!» «Студент, ты сопли не жуй. Вступай в ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Необходимо создать на базе стандартной конфигурации 1С 8.2 то, что описано в ТЗ (см. файл).Базы данных7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть простенький сайт на Джумла 1.5, созданный на глючном шаблоне. Шаблон долго пилили пытались исправить все глюки, но им нет конца. Нужно используя уже готовый дизайн сайт и элементы интерфейса создать с нуля руцями ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
1. Добавить «шапку» на модуль калькулятора. Такую же, как на модуле «Виды вкладов» на шапке калькулятора написать "Калькулятор" 2. В меню сделать, чтоб при наведении на названия курсора они уже становились интерактивными (меняли цвет ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть почти готовый шаблон, нужно его допилить. Что нужно сделать: 1. Блок "вопрос|ответ". Простенькая капча. Отдельные страницы для каждого вопроса/ответа. возможность промодерации, возможность добавления вопросов администратором сайта через админку, установка ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад